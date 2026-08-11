歐聯外｜第3圈生死戰 波杜基林特主場封「聖」

挪威奇兵波杜基林特上屆歐聯主場屢挫強敵，令人記憶猶深，今屆在歐聯外圍賽第3圈起步，遇上比甲聖基萊斯聯；雙方首回合打成3比3，今場輪到波杜基林特主場，預料又是鬥攻格局，主勝及入球大盤可兼取。(球賽編號FB2671，8月12日00:00開賽)
波杜基林特上屆歐聯表現驚喜，戰至大聯賽尾輪、淘汰圈附加賽及16強，先後在主場打敗曼城、國際米蘭及士砵亭，場場入3球；只可惜在16強次回合法定時間被主場的士砵亭反勝3比0，打成3比3後，最終波杜基林特加時再失2球止步。
波杜基林特大開大合
球隊由「長壽」教練古魯頓自2018年起領軍，曾帶領球隊在聯賽4連霸，今夏以挪超亞軍身份在歐聯外第三圈起步，在挪超則正以6連勝勁勢升上榜首。古魯頓主導4-3-3陣式，上周中作客上屆比甲亞軍聖基萊斯聯，在大好形勢兩度領先，卻一度被對手反領前3比2；全靠中堅比祖圖夫補時助攻得手，雙方打成3比3。
波杜基林特今夏最大變動是主力射手卡斯柏賀基，被蘇超班霸些路迪重金挖角；但球隊排出全土炮進攻組合似未受影響，贊斯侯格、奧利布隆貝治及拜尼爾迪臣，仍然合作無間，既然上屆可以在主場屢挫歐洲頂級對手，今場當然可以看高一線。
聖基萊斯聯漸上力
對手聖基萊斯聯今夏暫未有任何重大收購，但球隊開季踢了3場比賽，攻力拾級而上；包括比超盃1比1逼和布魯日，射贏12碼封王、之後3比3和波杜基林特，以及剛戰比甲首輪作客5比1大炒韋斯達路，5位正、副選前鋒各入一球。魯爾科魯斯及龐馬斯大衛腳風甚順，將是聖軍力爭連續兩屆躋身歐聯大聯賽的食胡人物，今場有望重演首回合入球大戰。
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