歐聯外｜第3圈生死戰 波杜基林特主場封「聖」

挪威奇兵波杜基林特上屆歐聯主場屢挫強敵，令人記憶猶深，今屆在歐聯外圍賽第3圈起步，遇上比甲聖基萊斯聯；雙方首回合打成3比3，今場輪到波杜基林特主場，預料又是鬥攻格局，主勝及入球大盤可兼取。(球賽編號FB2671，8月12日00:00開賽)

波杜基林特上屆歐聯表現驚喜，戰至大聯賽尾輪、淘汰圈附加賽及16強，先後在主場打敗曼城、國際米蘭及士砵亭，場場入3球；只可惜在16強次回合法定時間被主場的士砵亭反勝3比0，打成3比3後，最終波杜基林特加時再失2球止步。