前NBA球員簡達正式報名參與WNBA選秀　指要求一視同仁

美國WNBA的身份爭議繼續，前NBA球員的簡達（Enes Kanter），在周一（10日）發夜影片簽署文件參與明年的WNBA選秀，並指自己有細閱有關規則，並相信自己符合近年聯盟球員及教練所指的資格。
簡達在社交平台發放簽署文件的影片，身穿的一件支持女性權益的T裇，寫上了「投資在女性、為女性支薪、僱用女性（Invest in women, pay women, hire women）」，他表示自己並非要嘲笑，而是認為自己擁有資格：「我知道我出現在球場上會引發激烈的爭論。我絕非為了嘲諷、戲弄或不尊重任何群體或個人的選擇而來。我只是要求現行規則對所有人一視同仁。這些規則正是許多WNBA球員和教練公開倡議的價值觀的體現。」之前在簡達宣布參加WNBA以後，共和黨的參議員候選人，曾3次在NBA上陣的萊斯韋特（Royce White）亦加入，並表示：「有時為了打籃球，我會認為自己是女性。」
Officially official, @WNBA— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 10, 2026
I have officially declared for the 2027 #WNBA Draft.
Rules are rules!#LetFreedomPlay pic.twitter.com/d1iXjPxqSY
WNBA職球員支持跨性別者
有關爭議起源於WNBA球員的蘇菲根寧咸（Sophie Cunningham）曾指為了保護女性「不可能質生理男性對賽」。事件引起爭議，美國女子籃球運動員協會更發聲明譴責：「對跨性別群體的仇恨、辱罵和妖魔化」，並重申協會的「公正、公平、多元和包容」的承諾。而明尼蘇達山貓主教練兼主席謝麗爾列夫（Cheryl Reeve）表示：「我秉持包容的理念。我認為有問題的說法是，跨性別運動員是女子運動中最大的問題。」這位教練過去曾穿上一件印有「跨性別兒童屬於這裡（Trans Kids Belong）」字樣的T裇，並在賽前與根寧咸在球場上交談。
在近年，多個國際體育總會已經就有關於跨性別人士，包括變性或未完成手術的人士進行限制。禁止非生理女性參與女性運動，當中包括田徑、單車及游泳。而在今年3月，國際奧委會更限制只有生理女性才能參與2028年洛杉磯奧運的女性項目，並要求女性運動員要進行一生一次的性別測試。
惡意襲擊卡靈頓球員否認留言與被逐有關
另外在上周末的比賽對蘇菲根寧咸作出惡意犯規被逐，在社交平台以「白人至上」批評的芝加哥天空球員迪祖娜卡寧頓（DiJonai Carrington），否認有關留言與自己被逐有關，並反駁批評她的前NFL球星Emmanuel Acho：「我從未聲稱那犯規的判決是出於白人特權，那是你的臆測。試着運用你的批判性思維，我知道你學的是心理學。另外，在談論『白人至上』時，我絕非無知或愚蠢，你自己去查查資料吧。我甚至專門去一所頂尖大學學習過這方面的知識。我絕不會在沒有確鑿證據的情況下，將這個詞當作修辭武器，因為我深知它所承載的歷史和社會意義。」