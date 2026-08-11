前NBA球員簡達正式報名參與WNBA選秀　指要求一視同仁

美國WNBA的身份爭議繼續，前NBA球員的簡達（Enes Kanter），在周一（10日）發夜影片簽署文件參與明年的WNBA選秀，並指自己有細閱有關規則，並相信自己符合近年聯盟球員及教練所指的資格。

簡達在社交平台發放簽署文件的影片，身穿的一件支持女性權益的T裇，寫上了「投資在女性、為女性支薪、僱用女性（Invest in women, pay women, hire women）」，他表示自己並非要嘲笑，而是認為自己擁有資格：「我知道我出現在球場上會引發激烈的爭論。我絕非為了嘲諷、戲弄或不尊重任何群體或個人的選擇而來。我只是要求現行規則對所有人一視同仁。這些規則正是許多WNBA球員和教練公開倡議的價值觀的體現。」之前在簡達宣布參加WNBA以後，共和黨的參議員候選人，曾3次在NBA上陣的萊斯韋特（Royce White）亦加入，並表示：「有時為了打籃球，我會認為自己是女性。」