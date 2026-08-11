歐洲足協球證設網站解釋VAR應用　指足球不是打機

歐洲足協（UEFA）設立一個視像助理球證（VAR）應用的網站，向球迷解釋有關VAR的採作。歐洲足協的球證主管洛錫迪（Roberto Rosetti）指，現在有很多VAR的審視「沒有與足球連結」，並指足球不是在玩遊戲機，裁判應該更多參與決定而不是依賴VAR。

洛錫迪提到，各地對於球證的詮釋都不盡相同。在英超，每17.27場比賽才出現一次手球的12碼，在德甲只是10.93場，而法甲更只有9.27場就出現。歐聯比賽就每7場就出現，是歐洲出現頻率最高的比賽，洛錫迪表示：「我們的想法是讓球例的執行更加一致。英格蘭人對足球的看法有所不同。足球並不完美，有時我們會遇到類似的情況，但裁判的判罰卻不盡相同。但至少我們正合作去取得共識。」

回歸球證場上判決

洛錫迪提到VAR的應用，指現今球證太多回看：「我們想回到VAR的原點。我們對更多這類應用不高興。我們嘗試回去一點，把球證推回中央。」他指球證重看多過90秒，就有風險失去信任。「我們喜歡有個性的球證，在場上作出決定，VAR的介入只有清晰而明顯的情況。所以清楚的影像毋須過多回看，這是對我非常重要的一點。我們看到有些場內的回看與足球沒有連結。這是在於正常的速度和狀態，這才是足球。」