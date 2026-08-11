轉會消息｜利物浦借入阿拿奧祖　阿迪達指仍會為阿仙奴增兵

距離英超開鑼只餘約10日，英超的利物浦宣布從西甲的巴塞羅拿借用烏拉圭守將的朗奴阿拿奧祖（Ronald Araujo），並且有買斷的選項。而阿仙奴的主要目標雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）選擇與皇家馬德里續約後，阿迪達（Mikel Arteta）仍表示會為兵工廠物色到增強陣容的球員。 由伊拉奧拿（Andoni Iraola）接手的利物浦，宣布借入巴塞的烏拉圭守衛阿拿奧祖，阿拿奧祖會在紅軍留一季後，之後紅軍可以啟動買斷的條款，支付5,500萬歐元的轉會費。阿拿奧祖在過去兩季在巴塞已漸失去位置，因此希望去到利物浦展開新的生涯。至於利物浦同時有意簽入巴黎聖日耳門的法國國腳的巴特利巴高拿（Bradley Barcola）或伊巴謙麥巴耶（Ibrahim Mbaye）之下，有傳紅軍的荷蘭前鋒加普（Cody Gakpo）可能會離隊。報道指加普不滿史洛治（Arne Slot）被解僱，因此在尋求離隊，而熱刺對加普有興趣，而紅軍標價為7,000萬英鎊。

至於英超冠軍的阿仙奴，領隊的阿迪達表示仍會為球隊尋找新前鋒。隨着雲尼斯奧斯上星期與皇馬續約6年後，阿仙奴的首個目標已難達成，而球隊上星期獲得了巴西中場的般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）後，阿迪達指球隊仍在尋找適合的球員：「必須是市場上合適的人選才能讓我們變得更好。我們非常期待這一點。」不過球隊仍有不少前線球員尋求離隊，據《米蘭體育報》的報道，29歲的加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）與兵工廠商討轉投意甲的拿玻里，而另一意甲球會羅馬，據《鏡報》指在與加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）的代表在商討轉會可能。

羅美路接近加盟馬體會 除了前線外，兵工廠也需要為受傷的威廉沙列巴（William Saliba）尋找替補。而兵工廠的其中一個目標，熱刺的阿根廷國腳基斯甸羅美路（Cristian Romero），據報已接近完成以3,400萬英鎊轉投西甲的馬德里體育會。報道指當中在轉會費上仍有數百萬的落差未能達成協議。