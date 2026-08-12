英超｜列斯聯季前賽撲擊紅魔

英超列斯聯及曼聯周三深夜在愛爾蘭都柏林碰頭「拍跳」，列斯聯季前備戰表現醒神，料續有上佳演出，於中立場保住不敗。(8月13日02:30開賽，Now640台直播)

列斯聯上季季尾後勁凌厲，提早護級成功，主帥法基繼續領軍，季前賽連續擊敗新特蘭、利物浦及日前2比0力挫德甲RB萊比錫，兩個入球來自前鋒卡維特利雲及盧卡斯尼美查；其中前者在美國對紅軍時，下半場後備上陣轟兩球，助列斯聯反勝4比2，足見狀態十足，今場有力向曼聯後防施壓。

列斯聯季前備戰馬不停蹄，鬥紅魔後就會在周六對德甲奧格斯堡，進入備戰新季的衝刺階段。新兵方面，大手筆以破球會轉會費紀錄的4,000萬英鎊(約4.2億港元)，簽入的曼城門將查福特，今場或有機會鎮守大門，最受關注。