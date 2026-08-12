英超｜列斯聯季前賽撲擊紅魔

英超列斯聯及曼聯周三深夜在愛爾蘭都柏林碰頭「拍跳」，列斯聯季前備戰表現醒神，料續有上佳演出，於中立場保住不敗。(8月13日02:30開賽，Now640台直播)
列斯聯上季季尾後勁凌厲，提早護級成功，主帥法基繼續領軍，季前賽連續擊敗新特蘭、利物浦及日前2比0力挫德甲RB萊比錫，兩個入球來自前鋒卡維特利雲及盧卡斯尼美查；其中前者在美國對紅軍時，下半場後備上陣轟兩球，助列斯聯反勝4比2，足見狀態十足，今場有力向曼聯後防施壓。
列斯聯季前備戰馬不停蹄，鬥紅魔後就會在周六對德甲奧格斯堡，進入備戰新季的衝刺階段。新兵方面，大手筆以破球會轉會費紀錄的4,000萬英鎊(約4.2億港元)，簽入的曼城門將查福特，今場或有機會鎮守大門，最受關注。
拉舒福特或重披曼聯戰衣上陣
曼聯是役焦點是回流的拉舒福特，有機會自2024年12月以來，再替紅魔上陣；這位英格蘭代表隊成員，今夏從巴塞隆拿借用完畢後歸隊，今夏亦有出戰世界盃並取得入球。領隊卡域克此行領兵到愛爾蘭，大部分世盃成員已歸隊，除有傷的阿根廷中堅利辛度馬天尼斯外，包括隊長般奴費南迪斯等主將，料續獲上陣時間，催谷狀態。
紅魔一號門將拿文斯因病未有出戰上仗1比1和巴黎聖日耳門的友賽，或讓今夏免費來投的新兵門將卡爾達路，今場即倒戈鬥列斯聯。另一好消息是巴西前鋒馬菲奧斯根夏同樣病癒已現身練習場，今場獲派出場機會高。曼聯本周六轉戰波蘭，對由前帥艾摩廉領軍的AC米蘭，以完成季前球會賽備戰。
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