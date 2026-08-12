歐超盃｜力爭冧莊 大巴黎技高有力發「維」

歐洲季前重量級大戰歐超盃，由歐聯冠軍巴黎聖日耳門，在奧地利薩爾斯堡中立場，鬥歐霸盃盟主阿士東維拉。兩軍賽前各有不足，但大巴黎始終質素秤先，今場有力在法定時間贏波捧盃，成為史上首支成功衛冕歐超盃的歐洲班霸。(球賽編號FB2654，8月13日03:00開賽，Now638台直播)

大巴黎上屆歐超盃鬥另一英超球隊熱刺，憑後備出場的鋒將李康仁及干卡路拉莫斯尾段入波，2比2逼和對手，最終射贏12碼勝出；而上屆歐聯決賽互射12碼打敗阿仙奴，該隊得以連續兩屆出戰歐超盃，但上提二人今夏已離隊。

迪比利等世界盃兵未歸隊

球隊不少主力包括夏基美、法比安彭拿、奧士文尼迪比利及巴特利巴高拿假後歸隊，未知會否列入今場大軍名單；加上新簽的摩洛哥中場艾利奧捷及從維拉加盟的老將左閘盧卡斯迪治尼加盟不久，預計格魯吉亞球星基華拉斯基利亞繼上仗友賽和曼聯1比1，仍在前線孭重飛，配合一眾小將攻堅。俄羅斯門將沙方洛夫仍會把守大門，力爭為球會創下歐超盃「冧莊」先河。