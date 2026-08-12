歐超盃｜力爭冧莊 大巴黎技高有力發「維」

歐洲季前重量級大戰歐超盃，由歐聯冠軍巴黎聖日耳門，在奧地利薩爾斯堡中立場，鬥歐霸盃盟主阿士東維拉。兩軍賽前各有不足，但大巴黎始終質素秤先，今場有力在法定時間贏波捧盃，成為史上首支成功衛冕歐超盃的歐洲班霸。(球賽編號FB2654，8月13日03:00開賽，Now638台直播)
大巴黎上屆歐超盃鬥另一英超球隊熱刺，憑後備出場的鋒將李康仁及干卡路拉莫斯尾段入波，2比2逼和對手，最終射贏12碼勝出；而上屆歐聯決賽互射12碼打敗阿仙奴，該隊得以連續兩屆出戰歐超盃，但上提二人今夏已離隊。
迪比利等世界盃兵未歸隊
球隊不少主力包括夏基美、法比安彭拿、奧士文尼迪比利及巴特利巴高拿假後歸隊，未知會否列入今場大軍名單；加上新簽的摩洛哥中場艾利奧捷及從維拉加盟的老將左閘盧卡斯迪治尼加盟不久，預計格魯吉亞球星基華拉斯基利亞繼上仗友賽和曼聯1比1，仍在前線孭重飛，配合一眾小將攻堅。俄羅斯門將沙方洛夫仍會把守大門，力爭為球會創下歐超盃「冧莊」先河。
維拉中場待重組
對手維拉的英格蘭中場摩根羅渣士及比利時國腳泰利文斯今夏分投車路士及曼聯；而門將達米安馬天尼斯、中堅安斯干沙及箭頭奧尼屈堅斯等世盃國腳，今場應不會上陣。以球隊上仗在啟德1比2不敵拜仁慕尼黑所見，中場創造力大減，前鋒亮點只是有「新盧卡古」之稱的小將馬迪祖，由瑞典中堅域陀連迪路夫領銜防線，危機四伏。
曾教大巴黎的維拉主帥、歐霸之王艾馬利以往3次帶隊出戰歐超盃全部落敗而回；加上今場兩軍前屆歐聯8強相遇，大巴黎亦以兩回合總比數5比4淘汰對手。再者，大巴黎自從該屆8強次回作客2比3不敵維拉，之後鬥英超球隊寫下9勝1和佳績，今場人腳不整，仍可秤高一線。
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