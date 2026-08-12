英超｜利物浦球迷憂財團入股干預　促澄清貝索斯角色

因為有傳包括亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）在內的財團，將完成收購英超球會利物浦的30%股權，事件引起紅軍的球迷關注，擔心將影響球會的運作，要求球會釐清貝索斯在球會的角色。

由包含貝索斯在內的財團，將收購紅軍約30%股權，作為球會的小股東，據報有關的收購已到最後階段。利物浦球迷組織之一的「辛奇利精神（SoS）」對事件表達關注，他們聲明表示：「我們重申一點，在FSG收購球會的事件，誰人撞有以及他們如何控制，將利物浦以及他的球迷利益放在首位，這是我們的根本所在。最新報道稱，球會將出售30%的股份，並成立財團來進行收購，這意義重大。對於SoS球迷會和所有球迷來說，球會的所有權和管理至為重要。我們已經看過其他球會也發生過類似的事件，出事後導致球會運營和足球運作發生了明顯變化，從而產生許多人都不希望在利物浦看到的決定和行為。」