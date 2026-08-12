歐洲足協杯葛迎考驗　英國體育大臣促勿影響女足參賽

歐洲足協（UEFA）威脅以杯葛國際足協（FIFA）賽事，來要求撤回有關出售賽事股權及迫恩芬天奴（Gianni Infantino）落台迎來考驗，英國的文化、媒體及體育大臣藍麗珊（Lisa Nandy），呼籲不要因為杯葛而影響到女子足球的賽事，原因是下月將在波蘭舉行女子世青盃的比賽，英格蘭有份參與。
歐洲足協目前仍企硬要求恩芬天奴承認有關計劃錯誤，以及承擔責任，故有關杯葛行動仍繼續。但是下月5至27日就在波蘭舉行女子世青盃，也就是杯葛行動以來的首個國際足協賽事，根據波蘭足協在周二（11日）透露，目前仍未收到有國家退出比賽，波蘭足協表示：「我們相信目前的情況將很快得到解決，使來自世界各地的年輕球員能夠在波蘭參加比賽。我們的首要任務仍然是確保比賽和所有參賽隊伍擁有最佳條件。對於許多年輕球員來說，這項賽事是他們運動生涯中的一個重要里程碑，我們將繼續全力以赴，舉辦一場配得上他們的才華和付出的賽事。」
波蘭：未有球隊提出退賽
雖然歐洲足協的55個會員同意杯葛，但是法國足協上星期表明會繼續參與女子世青盃，而葡萄牙亦表示他們的U20隊仍在備戰，並會與英格蘭在今個星期友賽。英格蘭足總未有決定會否派隊參賽，不過教練仍在為球隊進行準備。英國體育大臣藍麗珊在接受英國廣播公司（BBC）訪問就表示，希望見到恩芬天奴會為有關計劃而辭職：「我們支持足總所說，足球是屬於球迷，這已經夠了，國際足協是時候改變，我認為（恩芬天奴）應該走，他是時候離開了。」
不過藍麗珊卻反對杯葛女子世青盃：「我通常不贊成任何形式的杯葛，因為我認為這會造成人與人之間的分裂。我認為他們不公平地懲罰那些在事件沒有責任的運動員和參賽者。我真正希望看到的是足球界團結起來，解決這個問題，更換領導層，改變方向，並發出一個非常明確的信息：足球屬於球迷，在女子足球蓬勃發展之際，不應該對女性進行懲罰。而我們的英格蘭女足在這方面正引領着世界。」