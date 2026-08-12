歐洲足協杯葛迎考驗　英國體育大臣促勿影響女足參賽

歐洲足協（UEFA）威脅以杯葛國際足協（FIFA）賽事，來要求撤回有關出售賽事股權及迫恩芬天奴（Gianni Infantino）落台迎來考驗，英國的文化、媒體及體育大臣藍麗珊（Lisa Nandy），呼籲不要因為杯葛而影響到女子足球的賽事，原因是下月將在波蘭舉行女子世青盃的比賽，英格蘭有份參與。

歐洲足協目前仍企硬要求恩芬天奴承認有關計劃錯誤，以及承擔責任，故有關杯葛行動仍繼續。但是下月5至27日就在波蘭舉行女子世青盃，也就是杯葛行動以來的首個國際足協賽事，根據波蘭足協在周二（11日）透露，目前仍未收到有國家退出比賽，波蘭足協表示：「我們相信目前的情況將很快得到解決，使來自世界各地的年輕球員能夠在波蘭參加比賽。我們的首要任務仍然是確保比賽和所有參賽隊伍擁有最佳條件。對於許多年輕球員來說，這項賽事是他們運動生涯中的一個重要里程碑，我們將繼續全力以赴，舉辦一場配得上他們的才華和付出的賽事。」