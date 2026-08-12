轉會消息｜37歲智利射手山齊士投美職　升班馬高雲地利欲借梅迪歷

再有星級球員投美職聯，前阿仙奴及曼聯前鋒的阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）以指定球員加入加拿大球隊CF蒙特利爾。而英超升班馬的高雲地利城有傳向車路士提出借用解除停賽的烏克蘭翼鋒梅迪歷（Mykhaylo Mudryk）。而曼聯有傳對紐卡素的英格蘭國腳李維斯賀爾（Lewis Hall）感興趣。 繼美斯（Lionel Messi<）、孫興民、利雲杜夫斯基（Robert Lewandowski）、湯馬士梅拿（Thomas Muller）之後，再有一位曾經的頂級射手轉投美職聯。加拿大球會的CF蒙特利爾在星期二（11日）公布獲得「山神」阿歷斯山齊士的加盟。這位37歲的智利老牌射手，去季在西甲效力西維爾，上陣30場入4球，為球隊爭取護級。他與蒙特利爾僅簽約至明年5月。而球會有1年的續約選項。山齊士表示加盟蒙特利爾是自己一次新挑戰，並希望為蒙特利爾達成目標。山齊士在歐洲聯賽效力18年，加盟過巴塞羅拿、阿仙奴、曼聯及國際米蘭等勁旅，在各聯賽取得6次聯賽冠軍及11個盃賽冠軍，同時也是智利國家隊史上的入球和上陣次數最多的球員。

英超的曼聯隨着阿根廷國腳的利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）去愛爾蘭加入球隊的訓練，紅魔的季前備戰已經人齊。英格蘭球員的拉舒福特（Marcus Rashford）與明奈（Kobbie Mainoo）在星期歸隊後，曼聯將先在愛爾蘭與列斯聯友賽，之後再到波蘭與前領隊艾摩廉（Ruben Amorim）帶領的AC米蘭交手。而卡域克（Michael Carrick）領軍的曼聯繼續希望增兵，據英國《太陽報》指，曼聯對紐卡素的左閘賀爾感興趣，而賀爾也想轉投紅魔。《鏡報》就報道，曼聯也在考慮以3,000萬英鎊轉會費收購布魯日的祖亞昆些斯（Joaquin Seys），而他們也報道稱曼聯想向皇家馬德里借用恩歷克菲臘比（Endrick Felipe），但皇馬新帥的摩連奴（Jose Mourinho）希望留用。

日本門神鈴木彩艷傳投PSG 至於歐聯冠軍的巴黎聖日耳門，據羅馬諾（Fabrizio Romano）所指，帕爾馬已同意以3,500萬歐元的轉會費，出售日本門將的鈴木彩艷。鈴木將前往巴黎簽約，不過有關PSG新季未必留用這位日本門神，而是會把他借用回意甲的祖雲達斯。