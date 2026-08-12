酷熱浪潮下的避暑綠洲？東岸板道成市民避暑與消閒新去處

本港夏日氣溫持續高企，酷熱天氣警告頻密生效。在連日高溫及烈日夾擊下，市民急需一處避暑勝地。連接炮台山東岸公園主題區至鰂魚涌海裕街、全段於2025年12月29日正式開幕的東岸板道就憑藉海風吹拂與遮蔭設施，成為不少區內外市民的避暑好去處。然而，面對炎炎夏日，市民雖然善用自然海風及加強個人防中暑措施，亦坦言「難抗酷熱」。同時，市民亦對前天文台台長林超英的「不開冷氣論」及「黃色暑熱警告」發表看法，呼籲政府各界人士商討現時制度漏洞。

善用海濱地理位置 市民自設「防暑妙招」 中午時份，即使氣溫依然高企，東岸板道已聚集不少前來消遣散心的市民。居於區內的退休人士洪先生亦帶着愛犬前來，為狗仔放電。提及如何在炎炎夏日中保持狗仔清爽，以免中暑，洪先生表示：「沒有特別的，就是不要曬太陽，多喝水，帶多一點水。平時都會為狗仔準備冰水。」他再補充道：「早一點來，我們之前都會去公園（東岸公園）那邊。」 除了吸引區內退休人士以及寵物家庭，東岸板道亦吸引了年輕一代前來消遣打發時間。應屆文憑試（DSE）考生楊先生與市民王先生首次來到東岸板道嘗試釣魚。面對烈日當空，王先生笑言除了注意水分補充以及塗抹防曬霜外，最重要的防暑妙招是「忍耐」，「最重要的是要忍耐。你只要忍耐得到，就不需要什麼妙招。」他們認為東岸板道為市民提供了優質的休憩空間，讓市民得以在酷熱天氣下找到放鬆的渠道。

林超英「不開冷氣論」市民：「理論正確但現實難耐」 前天文台台長林超英以其「不開冷氣論」廣為人知，每逢天氣炎熱，都會引發社會討論。對此，洪先生表示林超英的理念對身體健康及環保有所裨益，但無奈面對極度高溫，普通市民往往「真的忍受不了」。洪先生表示：「他的理論絕對是對的，應該要這樣做，但我真的忍受不了。」他亦指：「我現在都盡量少開（冷氣），有時回家開冷氣不關窗，而且年紀大了，開始能忍受。」

酷熱警告機制受質疑 市民呼籲加強戶外保障 除了空調議題，現行的「工作暑熱警告」機制亦成為受訪者關注的焦點。林超英早前曾公開質疑，即使氣溫打破歷史紀錄，工作暑熱警告仍停留在「黃色」級別，制度「取消了也沒有甚麼分別」。 王先生強烈認同有關批評，亦質疑現行機制的成效，他表示：「應該要改革一下。你到了歷史最高溫都還是黃色警告的話，那是不是代表紅色、黑色警告是完全沒有用？」同時，王先生亦認為現行警告的警戒性不高，應為警告賦予法律效力，「如果僱主要工人在外面工作，而外面又是紅色或者黑色警告的話，就要逮捕他們。」