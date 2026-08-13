歐霸外｜比薩達斯有力再「捷」

資源充足的土超一眾勁旅，季前繼續展開軍備競賽，其中實力分子比薩達斯，土超開鑼前先在周四深夜，於歐霸外第三圈次回合，主場迎戰捷克球隊賀拉戴克，有力延續近期勝勢。(球賽編號FB2756，8月14日01:00開賽)
「土」豪四強加拉塔沙雷、費倫巴治，特拉布宗及比薩達斯，以比薩達斯近年較失色，對上三屆聯賽被擠出三甲，只曾在前季贏得土耳其盃；上季在歐協聯附加賽止步。球隊在今夏則以土超第4名身份出戰歐霸外，上一圈兩回合計3比0輕取丹超米迪蘭特，而上周中在第三圈外圍賽就算有由法甲里爾加盟的新兵左閘卡蘇姆奧達拉(Kassoum Ouattara)，下半場被逐，仍在末段入波，作客1比0打敗名氣平平的賀拉戴克，先拔頭籌，球員質素明顯秤先。
購李安度杜沙特顯鬥心
土超將於周末開鑼，今夏由前博洛尼亞主帥伊蒂利安奴(Italiano)接掌的比薩達斯，今夜返回地頭再戰，亦可作季前最後檢閱。由阿仙奴以1,800萬歐元(約1.6億港元)加盟的比利時國腳李安度杜沙特(Trossard)，剛復操今場不會列陣；但兩大新兵、由拜仁慕尼黑簽入的門將紐布爾(Nubel)及3,000萬歐元(2.7億港元)由賓菲加來投的土耳其國腳奧簡高古(Kokcu)，估計會正選出場。奧簡高古近3場歐戰擔正並攻入2球，今場仍會從後支援今夏世盃鬥捷克時，攻入南韓奠勝球的吳賢揆，望合力助比薩達斯雙殺對手，躋身下一圈歐霸附加賽。
相關連結：香港賽馬會 - 足球資訊