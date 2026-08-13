歐霸外｜比薩達斯有力再「捷」

資源充足的土超一眾勁旅，季前繼續展開軍備競賽，其中實力分子比薩達斯，土超開鑼前先在周四深夜，於歐霸外第三圈次回合，主場迎戰捷克球隊賀拉戴克，有力延續近期勝勢。(球賽編號FB2756，8月14日01:00開賽)

「土」豪四強加拉塔沙雷、費倫巴治，特拉布宗及比薩達斯，以比薩達斯近年較失色，對上三屆聯賽被擠出三甲，只曾在前季贏得土耳其盃；上季在歐協聯附加賽止步。球隊在今夏則以土超第4名身份出戰歐霸外，上一圈兩回合計3比0輕取丹超米迪蘭特，而上周中在第三圈外圍賽就算有由法甲里爾加盟的新兵左閘卡蘇姆奧達拉(Kassoum Ouattara)，下半場被逐，仍在末段入波，作客1比0打敗名氣平平的賀拉戴克，先拔頭籌，球員質素明顯秤先。