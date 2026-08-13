英冠｜地獄長途賽展開 狼隊韋斯咸鬥快翻身

英冠一直被認為是歐洲地獄聯賽之一，隊數多賽程密，往往是一場郡雄混戰尋寶之旅；狼隊(Wolverhampton)在周五深夜新季揭幕戰主場打頭陣鬥布力般流浪，以及另一降班馬「鎚仔幫」韋斯咸(West Ham)，今夏重新出發，被視為今季爭做一哥的兩大熱門分子。
要升上英超掘寶藏，從來不易，有時保命亦難；14/15年封王英超的李斯特城上季排尾二，今季再降班淪為甲組仔。「東北虎」米杜士堡對上一次在英超角逐，已是16/17年球季。英超常客修咸頓更慘情，上季季尾因「間諜門」事件，被取消參加升班附加賽決賽資格，連續兩季要滯留英格蘭第二級聯賽角逐。升上英超等於發大財，只是兩個聯賽的級數近年明顯拉闊；對上3屆英冠冠軍分別是李斯特城、般尼及列斯聯，只有列斯聯上季在英超「倖免於難」，不用翌季做升班機。
紐奴查洛保雲續領鎚仔
今屆兩個「W」字頭球隊降班馬韋斯咸及狼隊，季前難免要放走主將，以幫補降落英冠收入大減的財政問題，但新季仍視為「英冠一哥」的首、次熱門。韋斯咸高價出售中場馬迪奧斯費南迪斯(Fernandes)及翼鋒森馬維(Summerville)；但主帥紐奴(Nuno)及隊長查洛保雲(Bowen)續領軍，已是信心保證。
狼隊今夏改由前葡超基維辛迪主帥柏索圖(Peixoto)領軍，放走中場主力祖奧高美斯(Joao Gomes)及前鋒艾洛高達尼(Arokodare)；主要簽入包括回巢的老牌射手魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)，以及紐卡素翼衛查比亞(Trippier)，並買斷中堅卡列錫(Krejci)，級數在英冠屬高班，新季揭幕戰鬥布力般流浪，有力旗開得勝。(8月15日03:00開賽)
銳氣受挫的修咸頓，以及今夏換帥但實力未見增強的般尼，兩支升降機常客，今季預計會在中上游長期奮戰，爭入前兩名直升機會則較弱；反而黑馬可留意上季排中游的伯明翰，大手筆從比甲簽入南美前鋒雷斯華斯基斯(Ruiz Vazquez)，以及從西乙基羅納加盟的中場祖漢蘇利斯(Jhon Solis)，亞洲外援白昇浩及岩田井輝亦在陣中，有力加入爭升班戰團。
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