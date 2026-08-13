英冠｜地獄長途賽展開 狼隊韋斯咸鬥快翻身

英冠一直被認為是歐洲地獄聯賽之一，隊數多賽程密，往往是一場郡雄混戰尋寶之旅；狼隊(Wolverhampton)在周五深夜新季揭幕戰主場打頭陣鬥布力般流浪，以及另一降班馬「鎚仔幫」韋斯咸(West Ham)，今夏重新出發，被視為今季爭做一哥的兩大熱門分子。

要升上英超掘寶藏，從來不易，有時保命亦難；14/15年封王英超的李斯特城上季排尾二，今季再降班淪為甲組仔。「東北虎」米杜士堡對上一次在英超角逐，已是16/17年球季。英超常客修咸頓更慘情，上季季尾因「間諜門」事件，被取消參加升班附加賽決賽資格，連續兩季要滯留英格蘭第二級聯賽角逐。升上英超等於發大財，只是兩個聯賽的級數近年明顯拉闊；對上3屆英冠冠軍分別是李斯特城、般尼及列斯聯，只有列斯聯上季在英超「倖免於難」，不用翌季做升班機。