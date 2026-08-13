歐洲超級盃｜巴黎聖日耳門挫阿士東維拉　成9年首支衞冕球隊

代表新一個歐洲賽季開始，歐洲超級盃在奧地利上演。上屆冠軍的巴黎聖日耳門，雖然一度被英超的阿士東維拉追平，不過最後還是以2:1擊敗對手，成為自2017年的皇家馬德里後，另一支在這個歐洲賽事衞冕的隊伍。
上季的歐聯冠軍對歐霸盃冠軍，今場比賽歐洲足協委派了索馬里球證奧馬爾亞坦（Omar Artan）執法，這位球證因為被指與武裝組織有關連，被美國禁止入境而未能在世界盃亮相。巴黎聖日耳門在今場先佔主動，在20分鐘維拉的一次後場反擊，但前鋒的白賴仁麥祖（Brian Madjo）控失，被PSG前場反擊，由格魯吉亞球星的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在左路射入領先。維拉之後利用傳中反擊，麥祖門前的頭槌頂高。不過在45分鐘17歲的麥祖還是能將功補過，接應約翰麥甘尼（John McGinn）傳中，在後柱射入，半場維拉追平1:1。
杜伊入球一度判越位
換邊後雙方都有拉開比數的機會，直到61分鐘，迪斯亞杜伊（Desire Doue）接應奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）的直線，單刀為PSG再度領前，雖然旁證指越位而無效，但在視像助理裁判（VAR）檢視後，裁定入球有效，PSG確定領先，而巴黎守住領先局面下，以2:1擊敗維拉，連續兩年都擊敗英超球會贏得歐洲超級盃，也是繼2016、17年的皇馬之後，另一支在超級盃衞冕的球隊。
PSG主帥安歷基賽後表示：「賽前我們就知道這會是一場硬仗。但我們能夠打出這樣的表現，是因為我的球員們展現出他們的真正實力。我們或者體育不在最佳狀態，但這再次真正展示我們的DNA和球迷的力量，正是他們幫助我們贏得獎盃，並保持高水準表現。」