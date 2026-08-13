歐洲超級盃｜巴黎聖日耳門挫阿士東維拉　成9年首支衞冕球隊

代表新一個歐洲賽季開始，歐洲超級盃在奧地利上演。上屆冠軍的巴黎聖日耳門，雖然一度被英超的阿士東維拉追平，不過最後還是以2:1擊敗對手，成為自2017年的皇家馬德里後，另一支在這個歐洲賽事衞冕的隊伍。

上季的歐聯冠軍對歐霸盃冠軍，今場比賽歐洲足協委派了索馬里球證奧馬爾亞坦（Omar Artan）執法，這位球證因為被指與武裝組織有關連，被美國禁止入境而未能在世界盃亮相。巴黎聖日耳門在今場先佔主動，在20分鐘維拉的一次後場反擊，但前鋒的白賴仁麥祖（Brian Madjo）控失，被PSG前場反擊，由格魯吉亞球星的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）在左路射入領先。維拉之後利用傳中反擊，麥祖門前的頭槌頂高。不過在45分鐘17歲的麥祖還是能將功補過，接應約翰麥甘尼（John McGinn）傳中，在後柱射入，半場維拉追平1:1。