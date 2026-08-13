NBA｜韋斯布克結束18年職業生涯　史上最多三雙球員從未贏過總冠軍

韋斯布克在個人社交平台上表示：「有時你可能不知道自己已看到結局。」在影片，由旁白為他讚出「你要去到那裡，才知道現在已經要結束。」據ESPN報道，韋斯布克本來獲得帝王與巫師的邀請，但他未有選擇兩隊，而是決定退役。

NBA史上最多「三雙」的球員韋斯布克（Russell Westbrook），在星期三（12日）宣布結束他18年的NBA生涯退役。這位37歲從未贏過總冠軍的「無冕王」，拒絕了薩克拉門托帝王及華盛頓巫師邀請，最終選擇退役。

仍保持雷霆多項紀錄

韋斯布克在2008年以選秀第4名加入西雅圖超音速，但當季球隊遷至奧克拉荷馬城，易名奧克拉荷馬城雷霆，生涯11年在雷霆，與杜蘭特（Kevin Durant）及占士夏登（James Harden）合作，在2012年帶領球隊入到總決賽，但不敵邁亞密熱火，其中在總決賽第4場個人轟入43分。他仍是雷霆目前總分、助攻、籃板及偷球都最多的球員。

韋斯布克目前仍是聯盟內取得「三雙」最多，以及單季「三雙」最多的球員。他在2016至17的賽季，全季42次「三雙」，場均取得31.6分、10.7個籃板及10.4次的助攻，贏得最有價值球員。同時他累計的「三雙」次數為209次，是史上最高，不過丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）目前都已經有198次，而勒邦占士（LeBron James）僅125次。韋斯布克生涯9次入選全明星隊，生涯場均得分20.9分，籃板6.9個及8.0次助攻。上季他為帝王上陣58場，仍場均取得15.2分、6.7次助攻及5.4個籃板，而他是從未贏得總冠軍的球員之中，總得分排第4的球員，朕27,176分，第1是卡爾馬龍（Karl Malone）、之後是占士夏登和「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。