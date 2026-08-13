網球｜黃澤林贏兩盤決勝局　再晉級辛辛那堤正賽

香港球手黃澤林在辛辛那堤公開賽，再次打入正賽。在外圍賽的第2圈，他連續兩盤打到決勝局，擊敗芬蘭的維坦倫（Otto Virtanen），連續兩年出戰正賽。而在加拿大的公開賽，施維雅迪（Iga Swiatek）與拉芭堅娜（Elena Rybakina）在決賽爭冠。

黃澤林過去2次對過維坦倫，包括今年初的台維斯盃比賽，兩次都是維坦倫勝出。不過今次辛辛那堤的對賽，黃澤林首盤雖然在第7局先破發球局，但之後又被維坦倫破發，在第11黃澤林本來有2個破發分，但都被維坦倫救到並勝出，最後雙方要打到決勝局。決勝局黃澤林先贏細分7:4領先。在第2盤維坦倫在第3局破發，不過黃澤林之後又破發追回，雙方之後又一次進入決勝局分勝負，在頭5分雙方各保持發球，黃澤林領先細分3:2，之後維坦倫兩次發球都失分，被黃澤林一舉領先5:2，最終黃澤林再取2分，以細分7:2取下第2盤，盤數贏2:0晉級主賽圈。由於天雨關係，外圍賽賽事仍未完成，未知黃澤林正賽對手。