NBA｜特朗普女婿弟弟計劃收購湖人　作價125億美金

根據ESPN報道，Josh Kushner與艾格原本是參與拉斯維加斯組建NBA球隊的計劃，但他突然改變主意，向商人馬克禾達（Mark Walter）收購湖人。在二人的聲明表示：「作為自小以來的NBA球迷，我們深感榮幸能夠成為洛杉磯湖人的管理者，這支球隊是世界上最具標誌性的體育隊伍之一。我們對謝利巴斯（Jerry Buss）和珍妮巴斯（Jeanie Buss）的領導力和遠見充滿敬意。」他們表示「我們的承諾在此基礎上繼續發展，在最高水平的賽場上保持競爭力，並服務於這支卓越的球隊、球迷以及洛杉磯這座城市。」

禾達去年10月獲得通過，以100億美元收購湖人，成為球隊的大股東。有關的收購仍需要NBA董事局的通過，並預計需時數個月，而下一次NBA的董事會議在9月於紐約舉行。湖人當家球星的當錫（Luka Doncic）亦回應收購：「成為一名湖人球員對我來說意義非凡，我非常興奮能夠重返球場，為洛杉磯帶來一座總冠軍獎盃。過去幾年我經歷了很多變化，但我知道無論如何，這支傳奇球隊的潛力是無限的。我期待著與祖殊（Josh Kushner）和卜比（艾格）見面，這樣我們就可以一起在洛杉磯創造一些特別的事情。」Josh本身擁有邁亞密熱火的小部份股份，他之前也擁有過孟菲斯灰熊的部份股份，而他在收購湖人前，要出售熱火的股份。