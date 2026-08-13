轉會消息｜巴黎聖日耳門將簽鈴木彩艷　安歷基寧借走捷華利亞

剛贏得歐洲超級盃的巴黎聖日耳門，據報將以3,500萬歐元簽入日本國家隊門將的鈴木彩艷，雖然有指轉會後鈴木會立即轉借至祖雲達斯，不過據報領隊的安歷基（Luis Enrique）似乎不滿意，希望留下鈴木彩艷並借走盧卡斯捷華利亞（Lucas Chevalier）。 巴黎聖日耳門爭取歐聯三連霸，近日積極增兵，在完成了艾利奧捷（Maghnes Akliouche）及盧卡斯迪治尼（Lucas Digne）的轉會後，加快對費倫托利斯（Ferran Torres）、米卡葛斯（Mika Godts）及鈴木彩艷的轉會。據報意甲的帕爾馬已同意了PSG的3,500萬歐元轉會費，讓這位日本球星加盟，不過他隨即會借去祖雲達斯。然而據《米蘭體育報》指出，上季從里爾加盟的捷華利亞未能獲得安歷基的信任，在周三的歐洲超級盃亦只列後備，據報道指安歷基雖然想將捷華利亞送走，不過似乎這位法國門將仍想爭奪位置。

羅美路將投馬體會 西甲的馬德里體育會據報已經與英超的熱刺達成協議，將以4,000萬歐元簽入阿根廷中堅的基斯甸羅美路（Cristian Romero），據ESPN指羅美路的基本轉會費為3,500萬歐元，餘下是附加的潛在費用。羅美路在熱刺效力5個賽季，去年成為熱刺的隊長。這位阿根廷後防大將在今夏將離開熱刺，與同樣是阿根廷人的馬體會主帥施蒙尼（Diego Simeone）合作。而馬體會的另一位阿根廷國腳祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），在周三與主帥的施蒙尼會面討論轉會事宜。這是二人在艾華利斯提出轉會後的首次洽談，馬體會之前已拒絕巴塞羅拿及皇家馬德里的轉會報價。

至於熱刺就仍對摩納哥的美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun）感興趣，並已經接近取得共識，而轉會費估計達6,000萬歐元。英超冠軍的阿仙奴，中場李維士史基拿（Myles Lewis-Skelly）有傳獲得曼聯及車路士青睞，領隊阿迪達（Mikel Arteta）在對科木的友賽後表示：「我不想談論那些傳聞，但如果有關於我們球員的傳聞，這反而是個好兆頭，因為意味我們的球員吸引了關注，而且表現出色。」

車路士為安素費南迪斯轉會設限 車路士方面，就將阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）的轉會報價期限設在明日（14日），如感興趣的球會要在星期五前提出1.2億英鎊或以上的轉會費來收購這位中場球員。之前皇馬已表示「無意」收購安素，現在只餘下曼城。曼城的新領隊馬利斯卡（Enzo Maresca）在之前與安素同在車路士共事，大家名字都是安素。而車路士的目標中場之一的蘇比文迪（Martin Zubimendi）據報阿仙奴願意接受開價，但轉會費起碼要超過77萬英鎊。另一位阿仙奴球員的加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli），據報已收到土耳其加拉塔沙雷開出以4,500萬歐元轉會費羅致。