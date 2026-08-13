印度退出東盟盃　寧花700萬美金邀巴西友賽

將在下月香港及印尼舉行的首屆國際足協東盟盃賽寧，再有球隊退出。印度足協證實退出比賽，原因是他們約戰了巴西進行友賽。而賽事的具體情況國際足協（FIFA）未有確認。

由國際足協首次舉辦的東盟盃，原本邀請了香港、印度及巴基斯坦與11支東盟隊伍對戰。賽事分為挑戰組和超級組。挑戰組在香港舉行，而超級組在印尼進行，印度被編入超級組的A組，與馬來西亞、印尼及新加坡同組。不過印度足協卻在日前決定退出。印度足協主席周比（Kalyan Chaubey）在星期三（12日）向傳媒表示：「我們不能參與國際足協東盟盃了，因為我們承諾了巴西足協。我們通知了國際足協，而他們的代表也了解我們退出的原因。」