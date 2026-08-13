印度退出東盟盃　寧花700萬美金邀巴西友賽

將在下月香港及印尼舉行的首屆國際足協東盟盃賽寧，再有球隊退出。印度足協證實退出比賽，原因是他們約戰了巴西進行友賽。而賽事的具體情況國際足協（FIFA）未有確認。
由國際足協首次舉辦的東盟盃，原本邀請了香港、印度及巴基斯坦與11支東盟隊伍對戰。賽事分為挑戰組和超級組。挑戰組在香港舉行，而超級組在印尼進行，印度被編入超級組的A組，與馬來西亞、印尼及新加坡同組。不過印度足協卻在日前決定退出。印度足協主席周比（Kalyan Chaubey）在星期三（12日）向傳媒表示：「我們不能參與國際足協東盟盃了，因為我們承諾了巴西足協。我們通知了國際足協，而他們的代表也了解我們退出的原因。」
據報印度安排了10月3日在加爾各答與巴西進行熱身賽，同時球隊也計劃多2場對強隊的友賽，作為亞洲盃前的準備。東盟盃原安掛在9月24日至10月4日的國際賽期進行。根據印度媒體報道，印度花了700萬美元邀請巴西隊，並要求對方派出強陣出戰。周比稱：「與巴西比賽是印度球員一生一次的難得機會。」根據東盟盃規定，在少於開賽30日退出，將被罰款1.5萬瑞士法郎，由於日期未到30日內，印度相信可以避免罰款，印度足協表示已向國際足協秘書長的加夫史唐（Mattias Grafstrom）發出詳細的電郵解釋原因。國際足協之前邀請印度、中國及香港隊參賽，其後中國拒絕而改邀請巴基斯坦，目前未知國際足協會再邀請球隊，還是該組減少一隊進行。