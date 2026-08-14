法甲｜法冠盃5連霸 大巴黎「細」鬥朗斯

捧盃不停的巴黎聖日耳門，剛在歐超盃打敗阿士東維拉後，又匆匆回國備戰周日深夜的法冠盃，鬥上屆法足盃盟主兼聯賽「二哥」朗斯。大巴黎一眾主田力已歸隊並陸續上戰場，不過朗斯季前積極練兵，加上主場一向守力強橫，今場入球「細」盤穩開。(球賽8月17日02:45開賽)

大巴黎近十多年差不多壟斷法甲，盃賽大小通吃，霸氣已伸延至歐洲賽場；在季前重要盃賽法冠盃亦不例外，對上13年12度封王，不過上年鬥馬賽相當驚險，由已離隊投AC米蘭的干卡路拉莫斯(Goncalo Ramos)戰至95分鐘入波，追和2比2，再憑互射12碼勝出，寫下法冠盃4連霸佳績。