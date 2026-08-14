法甲｜法冠盃5連霸 大巴黎「細」鬥朗斯

捧盃不停的巴黎聖日耳門，剛在歐超盃打敗阿士東維拉後，又匆匆回國備戰周日深夜的法冠盃，鬥上屆法足盃盟主兼聯賽「二哥」朗斯。大巴黎一眾主田力已歸隊並陸續上戰場，不過朗斯季前積極練兵，加上主場一向守力強橫，今場入球「細」盤穩開。(球賽8月17日02:45開賽)
大巴黎近十多年差不多壟斷法甲，盃賽大小通吃，霸氣已伸延至歐洲賽場；在季前重要盃賽法冠盃亦不例外，對上13年12度封王，不過上年鬥馬賽相當驚險，由已離隊投AC米蘭的干卡路拉莫斯(Goncalo Ramos)戰至95分鐘入波，追和2比2，再憑互射12碼勝出，寫下法冠盃4連霸佳績。
PSG以戰練兵
該隊剛戰在奧地利的歐超盃已能排出強陣，並靠迪斯亞杜伊(Desire Doue)先助攻基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)先開紀錄，杜伊再射入奠勝入球助PSG贏2比1捧盃。王牌射手奧士文尼迪利(Ousmane Dembele)及狂牛世盃捧盃功臣法比安彭拿(Fabian Pena)亦有後備出場，今場將有望輪換擔正，繼續練兵。
朗斯上屆歷史性捧走法足盃，聯賽僅落後大巴黎6分取得亞軍，其法國教頭沙治今夏被英超水晶宮撬走；球隊請來前法蘭克福主帥托比慕拿領軍，但馬里中場主力馬馬度辛加利(Sangare)高價轉投賓福特，補入比甲好手杜根夏薩特(Hazard)，上季前線主力骨幹，包括奧辛尼艾度亞迪(Edouard)及泰奧雲(Thauvin)留效。朗斯新帥以往在法蘭克福擅長培育新星，其3-4-3陣式主導逼搶及反擊戰，季前已踢過7場球會賽，先後大炒水晶宮及新特蘭，料今場將仍會以穩守突擊困擾大巴黎，目標將是守和博射12碼。
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