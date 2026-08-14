紅魔重遇艾摩廉 季前賽終章強戰AC米蘭

曼聯備戰新季英超進入最後階段，香港時間周六晚到訪波蘭，遇上意甲傳統勁旅AC米蘭，後者今夏由艾摩廉(Amorim)接手領軍，今場兩「紅」相遇，極具話題性。(8月15日22:45開賽，Now640台直播)

「紅魔」曼聯剛與列斯聯「拍跳」，憑約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)入波，法定時間踢成1比1，並靠互射12碼後贏波。該隊季前賽除了首場不敵英冠域斯咸外，其餘4戰不敗；預計領隊卡域克(Carrick)今場會布下強陣，準備下周六英超首戰作客侯城。隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、新兵泰利文斯(Tielemans)鬥列斯聯的下半場後備出場，今場有機會升正。喀麥隆前鋒麥比奧莫(Mbeumo)季前賽一直保持佳態，最有能力威脅AC米蘭防線。

曼聯傷兵齊復出

此外，比利時門將拿文斯(Lammens)病癒後已返賽場，荷蘭中堅馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)傷癒；巴西新兵中場安達利山度士(Santos)在季前賽的上陣時間頗多，料新季在紅魔中場線佔重要一席。