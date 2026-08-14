紅魔重遇艾摩廉 季前賽終章強戰AC米蘭

曼聯備戰新季英超進入最後階段，香港時間周六晚到訪波蘭，遇上意甲傳統勁旅AC米蘭，後者今夏由艾摩廉(Amorim)接手領軍，今場兩「紅」相遇，極具話題性。(8月15日22:45開賽，Now640台直播)
「紅魔」曼聯剛與列斯聯「拍跳」，憑約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)入波，法定時間踢成1比1，並靠互射12碼後贏波。該隊季前賽除了首場不敵英冠域斯咸外，其餘4戰不敗；預計領隊卡域克(Carrick)今場會布下強陣，準備下周六英超首戰作客侯城。隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)、新兵泰利文斯(Tielemans)鬥列斯聯的下半場後備出場，今場有機會升正。喀麥隆前鋒麥比奧莫(Mbeumo)季前賽一直保持佳態，最有能力威脅AC米蘭防線。
曼聯傷兵齊復出
此外，比利時門將拿文斯(Lammens)病癒後已返賽場，荷蘭中堅馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)傷癒；巴西新兵中場安達利山度士(Santos)在季前賽的上陣時間頗多，料新季在紅魔中場線佔重要一席。
對手「紅黑兵團」A米，新季改由葡帥艾摩廉執教，而他正是2024年尾開始由士砵亭過檔曼聯；可惜成績不佳在今年初被炒，經過半季休息後重出江湖。不過，艾摩廉開局不順，新東家3場季前賽先和些路迪2比2，之後鬥國際米蘭1比1，上周末在印尼更以0比3慘負車路士，情況相當尷尬；就連昔日球會名帥卡比路(Capello)也發聲，指艾摩廉要認清理想與現實，其一套足球理念是否可行。AC米蘭上季意甲只能以第5名完成，僅能在新季出戰歐霸盃，慶幸艾摩廉曾經帶領曼聯打入該項賽事2025年決賽，最後不敵熱刺屈居亞軍，相信AC米蘭領導層會給予該葡帥時間，以在新季展拳腳。
莫迪歷續成AC米蘭核心
A米今夏暫時引援不多，僅從拉素羅致西班牙後衛馬里奧基拿(Mario Gila)，還有法國後衛辛漢迪亞華拉(Diawara)；中前場仍然倚重羅夫度斯卓克(Loftus-Cheek)及暫時留隊的拉菲爾利亞奧(Rafael Leao)，加上已續約的「不老傳奇」莫迪歷(Modric)，季初先要全力為新波士在意甲球壇企穩陣腳。
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