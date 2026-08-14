西甲｜西甲開鑼 維拉利爾勢殺升班馬

新一季西甲周末開鑼，首輪其中焦點會是升班馬桑坦德，周日晚主場迎戰上季西甲季軍維拉利爾。「黃潛」維拉利爾由上季帶領華歷簡奴勇闖歐協聯決賽的恩尼高佩雷斯領軍，今場有力打響頭炮。(球賽編號FB2773，8月16日23:00開賽，Now632台直播)



桑坦德經驗不足「交學費」

桑坦德相隔十多年後重返西甲，這支「綠白兵團」上季在西乙以5分優勢壓過拉科魯尼亞奪冠。射手安祖斯馬田(Andres Martin)上季聯賽攻入22球，把握力佳，不過兩個級別聯賽有極大距離，過往此子效力華歷簡奴踢西甲亦未見突出，今場將備受考驗。桑坦德主帥荷西艾拔圖，今次將是首度領軍征戰西甲，大戰經驗略嫌不足。球隊今夏分別簽入幾位有不俗質素新兵，包括門將阿基列沙巴拿(Agirrezabala)、後衛柏度菲臘比(Pedro Felipe)及中場簡拿利斯(Canales)，應可提升大軍實力；只是新兵集中在中後場，實力亦有待考驗。