英超｜社區盾新季打頭陣 阿仙奴曼城「和」味濃

英超傳統開鑼季前賽——社區盾，今年移師威爾斯卡迪夫上演，在周日晚由應屆英超冠軍阿仙奴，鬥英足盃盟主曼城。兩軍同樣陣容不整，有望延續近屆走勢，法定時間和局收場居多。(球賽編號FB2822，8月16日22:00開賽，Now621台直播)
世盃年，歐洲大球會新季備戰程序影響較大，當然長路漫漫，不用急進。阿仙奴及曼城，今夏各有十多名國腳出戰世盃，更不乏是四強分子法國、英格蘭及西班牙的精兵，眾將早前才陸續歸隊，今場未必可以排出強陣出擊。
古馬雷斯適應需時
其中「兵工廠」阿仙奴季前球會賽戰績差勁，已連續3戰法定時間不勝，連一向拿手的酋長盃亦在主場失手，防線失誤甚多；可幸假後回歸的門將大衛拉耶(David Raya)上仗主場鬥科木已半場入替，今場擔正，防線令人安心得多。今場亮點可能是從紐卡素來投的巴西國腳中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)，以及初步對辦的新兵翼鋒謝索利斯(Tzolis)，有機會擔正出場支援瑞典箭頭約基利斯(Gyokeres)攻堅，但眾鋒狀態平平，未必輕易攻破曼城門將當拿隆馬(Donnarumma)的十指關。
埃及射手或替夏蘭特擔正
對手藍月今夏由新帥馬利斯卡(Maresca)領軍，英超射球機器艾寧夏蘭特(Erling Haaland)回歸不久，而在世盃受傷的中場猛將洛迪(Rodri)正受到巴塞隆拿開價搶人；加上以1.16億英鎊(12.2億港元)加盟的英格蘭中場艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，連同守將馬克古希(Marc Guehi)及尼高奧萊利(Nico O’Reilly)等三獅國腳，今場預計全部缺陣。藍月暫時季前球會賽出場人腳熟口熟面，埃及射手奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)將會掛帥，菲爾科頓(Phil Foden)及安東尼施美安(Antoine Semenyo)後上支援，正選陣容的默契，以及進攻配搭會較兵工廠為佳。
近屆英足盃盟主，在社區盾往往不會輸蝕給英超霸主，近3屆法定時間全和，要互射12碼分勝負下，英足盃代表取得2勝1負；季前賽戰績較佳的曼城，或許今場亦是終極勝利者，為新季先響頭炮。
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