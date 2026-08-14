英超｜社區盾新季打頭陣 阿仙奴曼城「和」味濃

英超傳統開鑼季前賽——社區盾，今年移師威爾斯卡迪夫上演，在周日晚由應屆英超冠軍阿仙奴，鬥英足盃盟主曼城。兩軍同樣陣容不整，有望延續近屆走勢，法定時間和局收場居多。(球賽編號FB2822，8月16日22:00開賽，Now621台直播) 世盃年，歐洲大球會新季備戰程序影響較大，當然長路漫漫，不用急進。阿仙奴及曼城，今夏各有十多名國腳出戰世盃，更不乏是四強分子法國、英格蘭及西班牙的精兵，眾將早前才陸續歸隊，今場未必可以排出強陣出擊。

般奴古馬雷斯

加比爾捷西斯

古馬雷斯適應需時 其中「兵工廠」阿仙奴季前球會賽戰績差勁，已連續3戰法定時間不勝，連一向拿手的酋長盃亦在主場失手，防線失誤甚多；可幸假後回歸的門將大衛拉耶(David Raya)上仗主場鬥科木已半場入替，今場擔正，防線令人安心得多。今場亮點可能是從紐卡素來投的巴西國腳中場般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)，以及初步對辦的新兵翼鋒謝索利斯(Tzolis)，有機會擔正出場支援瑞典箭頭約基利斯(Gyokeres)攻堅，但眾鋒狀態平平，未必輕易攻破曼城門將當拿隆馬(Donnarumma)的十指關。

賓戴亞斯

科頓