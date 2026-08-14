熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
體育
出版：2026-Aug-14 11:17
更新：2026-Aug-14 11:17

艾比路亞友賽被逐富咸拉隊走人　馬拉加射空門12碼自嗨

分享：
HPjTjKHWAAAhScX

富咸球員在友賽拉隊走人。(網上圖片)

英超球會的富咸在賽前的熱身賽發生爭議，在球隊星期三（12日）作客去到西班牙的友賽，對乙組球隊的馬拉加，因為領隊艾比路亞（Alvaro Arbeloa）末段被逐，富咸全隊最後拒絕與對手互射12碼離場。

事件發生在星期三的友賽，馬拉加邀請了富咸作客去到友賽，英超的富咸原本在領先，但在比賽末段球證判罰富咸一個12碼，指富咸的奇雲巴斯（Calvin Bassey）禁區犯手球，最終馬拉加迫和2:2，而富咸領隊的艾比路亞在完場時因為與球證爭執在比賽末段被逐，富咸其後拒絕與馬拉加互射12碼來爭奪獎盃，馬拉加球員就對着一個空門去射12碼奪標。

富咸在球隊的聲明表示：「我們可以確認，賽前雙方球隊都同意，如果比賽打成平手，則不進行互射12碼。」不過馬拉加則指，12碼是已定好：「富咸離開球場，指互射12碼不包含於合約之內。」西班牙的《馬卡報》就指：「這是一宗令人髮指的不尊重行為，也是馬拉加友誼賽史上前所未有的失禮之舉。在決定互射12碼的劊子手時，艾比路亞與球證發生衝突，被直接紅牌罰下。隨後的混亂中，富咸決定離場，拒絕參加12碼，這成為馬拉加的足球史上最令人尷尬的事件之一。」

螢幕擷取畫面 2026 08 14 105821 螢幕擷取畫面 2026 08 14 105847

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務