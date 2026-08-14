艾比路亞友賽被逐富咸拉隊走人　馬拉加射空門12碼自嗨

英超球會的富咸在賽前的熱身賽發生爭議，在球隊星期三（12日）作客去到西班牙的友賽，對乙組球隊的馬拉加，因為領隊艾比路亞（Alvaro Arbeloa）末段被逐，富咸全隊最後拒絕與對手互射12碼離場。
事件發生在星期三的友賽，馬拉加邀請了富咸作客去到友賽，英超的富咸原本在領先，但在比賽末段球證判罰富咸一個12碼，指富咸的奇雲巴斯（Calvin Bassey）禁區犯手球，最終馬拉加迫和2:2，而富咸領隊的艾比路亞在完場時因為與球證爭執在比賽末段被逐，富咸其後拒絕與馬拉加互射12碼來爭奪獎盃，馬拉加球員就對着一個空門去射12碼奪標。
富咸在球隊的聲明表示：「我們可以確認，賽前雙方球隊都同意，如果比賽打成平手，則不進行互射12碼。」不過馬拉加則指，12碼是已定好：「富咸離開球場，指互射12碼不包含於合約之內。」西班牙的《馬卡報》就指：「這是一宗令人髮指的不尊重行為，也是馬拉加友誼賽史上前所未有的失禮之舉。在決定互射12碼的劊子手時，艾比路亞與球證發生衝突，被直接紅牌罰下。隨後的混亂中，富咸決定離場，拒絕參加12碼，這成為馬拉加的足球史上最令人尷尬的事件之一。」
Pertandingan persahabatan Malaga vs Fulham (Trofi Costa del Sol) berakhir kacau, berawal dari protes Arbeloa yang membuatnya diusir wasit di menit-menit akhir.— Extra Time Indonesia (@idextratime) August 13, 2026
Begitu pertandingan berakhir, pemain Fulham langsung meninggalkan lapangan, sedangkan pemain Malaga masih di lapangan…
2-2 El Málaga se adjudica el Trofeo Costa del Sol tras negarse el Fulham a tirar los penaltis como protesta a la mano que el árbitro le señaló en contra y acabó en gol malaguista. Eneko Jauregui hizo el “gol” del triunfo pic.twitter.com/Wn5pUOqFWG— Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) August 12, 2026
Y como dice Eneko… pic.twitter.com/6xlEC3mI6U— Málaga CF (@MalagaCF) August 12, 2026