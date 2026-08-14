網球｜黃澤林辛辛那堤首圈遇德國球手　施維雅迪加拿大奪今年首項冠軍

在加拿大蒙特利爾舉行的加拿大公開賽結束，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）結束個人近1年的錦標荒，以盤數2:0擊敗賽事2號種子的拉芭堅娜（Elena Rybakina）贏得個人今年首項冠軍。而男單決賽，美國的舒爾頓（Ben Shelton）就擊敗同胞的中島布蘭登（Brandon Nakashima）。另一項1,000分賽事的辛辛那堤公開賽亦已經展開，香港球手的黃澤林在首圈對德國球手的艾特米亞（Daniel Altmaier）。

賽前世界排名跌至第8的施維雅迪，對上一個冠軍已是去年9月在首爾的比賽，此後她與冠軍無緣。這位6個大滿貫冠軍，面對拉芭堅娜首盤先贏局數6:2，第2盤再下一城以6:3勝出，取得個人第12個1,000分級別賽事的冠軍，而她過去在1,000分的決賽取得12勝2負。她賽後表示：「我們都渴望擁有這樣的時刻，當然，我確實有點懷念。但最終我很高興，我始終專注於努力訓練和提升自己，因為這才是最重要。這個賽季，這最為重要。這個星期我的比賽狀態、身體狀態和心理狀態都達到最佳。這絕對是今個賽季目前為止最好的一周。」