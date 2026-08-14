英超｜卡域克促曼聯增兵以保持競爭力

英超聯賽下星期就展開，目前在愛爾蘭進行備戰的曼聯，主帥卡域克（Michael Carrick）指在轉會窗關閉前的3個星期，曼聯仍需要努力增兵來維持競爭力。 卡域克在愛爾蘭的訓練基地表示：「我們很高興有球員加盟，對他們非常滿意。我認為我們在提升這隊伍，我們把陣容在不同方向提升，包括平衡、質素以及我們需要的方面。我覺得我們在增兵方面做得很好，我們已經有頂級的球員，所以我們對此很高興。」卡域克再指：「這裡有1、2個地方我們想作出提升的，我們覺得這是可以提升到的。但是，有需要的點是我們能夠做得更好、提升球隊實力的事，無論是提高球員素質還是增強陣容深度。這是我們必須妥善處理的事情。這一點很明顯。」不過他表示，不會拋出想要的數量。

預料仍需增加中場球員 曼聯今夏已經以共約8,500萬英鎊收購車路士的安達利山度士（Andrey Santos）以及阿士東維拉的泰利文斯（Youri Tielemans），但是報道指在卡斯米路（Casemiro）離隊及文路爾烏加迪（Manuel Ugarte）膝部十字韌帶受傷，紅魔仍需要在增加第3名中場球員。在海倫（Rasmus Hojlund）轉投拿玻里、守門員拉迪克維迪（Radek Vítek）加盟米杜士堡以及美臣格連活特（Mason Greenwood）轉會的額外。紅魔估計仍有3,000萬英鎊可用的資金，而紅魔是今夏英超Big 6入面，唯一沒有動用上億英鎊收購單一球員的球隊。