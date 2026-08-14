前英超冠軍李斯特城賣盤　泰國集團欲以逾2億英鎊出售

曾經奪取過英超冠軍的李斯特城，隨着球會降級英甲之後，擁有球隊的泰國王權集團決定放手，希望以逾2億英鎊出售這支球隊，包括球場及訓練基地等的資產。
泰國的王權集團透過美國投資銀行的的花旗集團出售李斯特城，當中包括李城的女子隊、球隊主場以及在2020年建成的訓練基地，還有姊姊球會，比利時的奧特海維利，根據有關的8頁介紹小冊子中，整個項目作價逾2億英鎊。宣傳小冊子上寫道：「這是一個難得的機會，可以收購一家在升班更高級別聯賽有着出色記錄的球會。」雖然花旗集團表示，預計球隊在2026年的財年在球場會錄得9,700英鎊的收入，不過球會 1.036億的銀行貸款未有提及。
王權集團由泰國的斯里瓦塔那布拉帕家族營運，在泰國經營免稅品業務，集團前主席的維猜（Vichai Srivaddhanaprabha）在2010年以3,500萬英鎊購入球隊。曾帶領球隊在2016年贏過英超冠軍。不過維猜在2019年在球場外因為直升機意外身亡，由兒子的艾也屈（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）接手。艾也屈早前承認自己要為球隊的下沉負責，不過現在他們在出售球會。球隊在出售的小冊子亦提及球會的足球學院，指當中有很多具潛質的球員，而球隊上月就以1,000萬英鎊轉會費出售17歲的謝利美蒙加（Jeremy Monga）予曼城。現時未知會否有人能收購這支前英超冠軍。