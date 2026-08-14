前英超冠軍李斯特城賣盤　泰國集團欲以逾2億英鎊出售

曾經奪取過英超冠軍的李斯特城，隨着球會降級英甲之後，擁有球隊的泰國王權集團決定放手，希望以逾2億英鎊出售這支球隊，包括球場及訓練基地等的資產。

泰國的王權集團透過美國投資銀行的的花旗集團出售李斯特城，當中包括李城的女子隊、球隊主場以及在2020年建成的訓練基地，還有姊姊球會，比利時的奧特海維利，根據有關的8頁介紹小冊子中，整個項目作價逾2億英鎊。宣傳小冊子上寫道：「這是一個難得的機會，可以收購一家在升班更高級別聯賽有着出色記錄的球會。」雖然花旗集團表示，預計球隊在2026年的財年在球場會錄得9,700英鎊的收入，不過球會 1.036億的銀行貸款未有提及。