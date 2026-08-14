意甲｜艾摩廉入主AC米蘭沿用自家陣式　7球員預料被棄

前曼聯主教練的艾摩廉（Ruben Amorim），獲得意甲AC米蘭的聘約後，曾向曼聯球迷致歉表示自己未有做好，不過有沒有從中吸引教訓，就看新季米蘭的表現。然而據英國媒體報道，艾摩廉將繼續自己的5後衛系統，當中7位球員將被棄用。

艾摩廉6月接手米蘭以來，球隊完成3場友賽，2和1負，包括上場0:3不敵車路士。而據報，他將向2位的前車路士球員湯姆利（Fikayo Tomori）以及尼干古（Christopher Nkunku）下手，將他們送走。其他被棄用球員還有尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana）、奧度古（David Odogu）、佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）、辛迪亞高基文尼斯（Santiago Gimenez）以及門將的泰拉施安奴（Philip Terracciano）。據報道，艾摩廉日前與球隊高層舉行會議，預計今季會像曼聯時沿用其防守陣式。