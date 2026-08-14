意甲｜艾摩廉入主AC米蘭沿用自家陣式　7球員預料被棄

前曼聯主教練的艾摩廉（Ruben Amorim），獲得意甲AC米蘭的聘約後，曾向曼聯球迷致歉表示自己未有做好，不過有沒有從中吸引教訓，就看新季米蘭的表現。然而據英國媒體報道，艾摩廉將繼續自己的5後衛系統，當中7位球員將被棄用。
艾摩廉6月接手米蘭以來，球隊完成3場友賽，2和1負，包括上場0:3不敵車路士。而據報，他將向2位的前車路士球員湯姆利（Fikayo Tomori）以及尼干古（Christopher Nkunku）下手，將他們送走。其他被棄用球員還有尤索夫科芬拿（Youssouf Fofana）、奧度古（David Odogu）、佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）、辛迪亞高基文尼斯（Santiago Gimenez）以及門將的泰拉施安奴（Philip Terracciano）。據報道，艾摩廉日前與球隊高層舉行會議，預計今季會像曼聯時沿用其防守陣式。
當中部份球員也已獲得其他球隊垂青，包括湯姆利獲前車路士隊長林伯特（Frank Lampard）帶領的高雲地利城有興趣，而科芬拿更獲得水晶宮、諾定咸森林及維拉利爾的注意。而前鋒的拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）可能會轉投加拉塔沙雷或列斯聯。艾摩廉已準備好迎接挑戰，並相信米蘭會比曼聯更艱難。葡萄牙人的戰術在紅魔時受英國媒體的詬病，勝率只有38.1%，而米蘭去季只得聯賽第5，錯過歐聯比賽，只能出戰歐霸盃。艾摩廉帶領的米蘭將在周末於波蘭與曼聯友賽。