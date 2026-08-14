曾曉彤毋懼起步「時差」首戰SPARK RUN魔鬼半馬

不逃避香港斜坡 萬宜路上的實戰修練 以往專攻10公里賽事的曾曉彤，這次選擇於 SPARK RUN挑戰本地著名「魔鬼賽道」萬宜路。說到選擇半馬賽事的原因，曾曉彤指未來或許會挑戰更長的距離，故需要為未來的不同可能性打下結實根基，「自己未來可能會轉去參與更多半馬，甚至全馬等等的距離。」她補充道：「想增加多些半馬的實戰經驗，而且我覺得，作為香港的運動員，不能逃避香港的斜坡，始終還是要挑戰一下。」 為了應對這條難度不低的賽道，Candy在制定訓練計劃是下了不少苦工。她表示以往訓練習慣「上斜」，故在跑萬宜路前會著重訓練自己於下斜坡時的節奏及技術，「因為下斜坡的時候，一直都會覺得太陡了，我自己會在下斜坡方面做針對性訓練。」此外，她亦引述上月在日本訓練的經歷：「他們（日本跑手）衝完短的間歇跑之後，他們都會加幾組長斜路的下斜跑，這也是我比較少練到的。」她續道，「不要太斜，大概 1% 到 3% 左右，因為那邊有一個跑道本身就是跑道的微斜，你跑下來的時候，你的重量會變輕，當身體重量變輕時，腳步節奏會變快，會練到另外一些我們平時平地練路跑時，比較少練到的技術。」

設定不同目標 心態定境界 除了訓練上的修改，曾曉彤認為心態上的調節亦一樣重要。談及挑戰萬宜路時的心態調整，她坦言不會為求刷新個人紀錄而盲目提速，「其實香港一般的路跑半馬，例如渣打馬拉松大概是 80 米爬升，另一個大美督大概是 300 多米。回想起來，當時跑 300 多米的時候，全段路跑起來其實都蠻辛苦的，現在是翻倍。」她續指：「我的目標反而放在如何可以完成這條賽道，用一個偏快的速度，而不是衝擊 PB（個人最佳成績）那樣。」 即使落選亞運參賽大名單，Candy已調整好心情，因目標有內外之分，「設定目標其實有很多種，有些是『外在的目標』，例如你無法控制的比賽結果，而且需要很長期的佈局，這是一個比較被動的角色，所以失落感會比較大（如果失敗）。」同時，曾曉彤覺得維持跑步初心的內在目標亦同樣重要，「其實可以設定一些『內在的目標』，你做到了會比較有掌控感、滿足感。」她以炎炎夏日中的訓練為例，「其實很簡單，最近我覺得夏天這麼熱去跑，真的蠻辛苦的，我希望能找到一個方法，在這個夏天令自己重新享受跑步的樂趣。這些小目標，能讓自己繼續去享受跑步。」

此外，她認為可以為自己設下不同的短、中、期目標， 「當然你可以設定一些短、中、長期的目標，但不要過於聚焦在這個大目標上。以後再問自己有甚麼弱點，再慢慢改善」她認為當有短期、中期、長期的目標，「你就會知道自己是一直有進步的」。

「遲到」的優勢 靠學習「後來居上」 與許多從小接觸並加入梯隊訓練的跑手不同，曾曉彤於大學時期才真正視長跑為畢生所求。然而，提及這段「大器晚成」的經歷，她則認為「遲起步」非但不是缺點，更是優勢。她指：「其實我們比較遲起步的人，學習能力會比較強。相對地，我們可以大膽地嘗試機會比較多，現在你大專才開始，你可以看不同的資訊、上網看不同的訓練，你身邊有很多例子可以參考，你可以請教他們。」同時，她亦強調一名好教練對於一名遲起步跑手的裨益，「有一個好的教練，會讓你一開始行錯路、走彎路的機會比較少。」