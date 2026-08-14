轉會消息｜西班牙冠軍英雄將加盟巴黎聖日耳門　曼城售雷恩達斯去沙特

為西班牙在世界盃攻入致勝一球的費倫托利斯（Ferran Torres），據報已同意以5,000萬歐元的轉會費加盟歐聯冠軍的巴黎聖日耳門，預計日內完成手續。至於英超的曼城，有傳已經同意沙特阿拉伯球會的報價，出售荷蘭中場的雷恩達斯（Tijjani Reijnders），不過球隊又拒絕了巴塞羅拿對洛迪卡斯簡迪（Rodri）的報價。 歐洲媒體報道，剛贏了歐洲超級盃的巴黎聖日耳門已同意巴塞羅拿的要求，將支付5,000萬歐元的轉會費，收購西班牙前鋒的費倫托利斯。費倫托利斯早前獲巴塞批准可以毋須在本周報到，以便完成轉會手續。26歲的費倫托利斯在今夏的世界盃決賽，加時攻入唯一一球，協助西班牙奪得冠軍。去季他為巴塞上陣49場入21球。費倫托利斯在2022年加盟巴塞前，曾在曼城效力2年。

曼城再拒絕巴塞對洛迪報價 至於另一位西班牙的世界盃功臣，金球獎得主的洛迪，據「天空體育」報道指，巴塞向曼堅開出5,500萬英鎊的轉會費，但曼城方面拒絕。巴塞雖然仍希望簽入這位西班牙的冠軍中場，但是最初先開出的4,000萬英鎊被拒後，再提高報價至5,000萬均6,000萬英鎊，仍未能滿足曼城的要求，然而巴塞仍渴望獲得這西班牙球員的加盟。 曼城方面，撿報同意了沙特球會的艾卡迪沙，據報轉會費5,200萬英鎊。28歲的雷恩達斯有傳因為轉會，在星期四已經與大軍分開訓練，以準備加盟沙特聯賽。雷恩達斯在去年夏天才以4,650萬英鎊轉會費加盟曼城，去季為藍月亮上陣47場入7球。英超熱刺的英格蘭國腳迪積史賓斯（Djed Spence）已抵達意大利，準備完成加盟意甲國際米蘭的手續。這位英格蘭的守將因為在熱刺未有正選機會而守戰意甲，據ESPN報道，轉會費約3,000萬歐元。