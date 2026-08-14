F1《RACE TO GLORY》炒熱太古城氣氛 設模擬器及換胎等6項互動遊戲

為來季FORMULA 1 世界一級方程式錦標賽炒熱氣氛，太古城中心聯同beIN SPORTS呈獻《RACE TO GLORY》，由今日（8月14日）至9月27日為全港車迷提供沉浸式方程式賽車體驗。活動內容不單有4場F1賽事現場直播，更有多款為車迷而設的互動遊戲及體驗。

巨型螢幕全天候直播 丹尼爾邢安邦現場旁述荷蘭站 活動期間，太古城中心二樓中庭化身大型車迷聚會，中庭中央更有逾三米高的巨型螢幕直播於荷蘭、意大利、西班牙及阿塞拜疆四站舉行的F1賽事。 其中8月23日荷蘭站的首場賽事更會有Now TV 星級資深評述員陳恩能（丹尼爾）及邢安邦親身出席，為在場F1迷即場激情旁述，以專業角度多方面分析賽事，與車迷分享每個方程式賽車令人熱血沸騰的精彩瞬間。 除此之外，螢幕前更有模擬頒獎台，令車迷恍如置身分站頒獎現場，體驗車手奪冠滋味。頒獎台旁更有還原度極高的車手休息室（Cooldown Room）供F1迷打卡，體驗車手站上頒獎台前的各種心情。

6 項互動式體驗 挑戰車迷反應速度及專注度 「起動瞬間」 參加者彷彿於起跑格上等待訊號的F1車手，挑戰於全部訊號燈熄滅時以全速鬆開手中的軚盤及啟動按鍵。親身感受車手於開跑前屏息以待，腎上腺素高漲的關鍵時刻，考驗反應時間。 「270度反應全測試」 參加者站在互動式反應力測試裝置前，緊盯於上方懸掛着的磁力棒，並在磁力棒掉下時以最快速度捉緊。考驗參加者於賽場上對車手以關重要的專注力、反應及手眼協調能力。 「beIN Sports F1賽車模擬器」

beIN Sports 專門為香港F1迷設置F1賽車模擬器，將參加者帶入車手視覺，以第一人稱體驗於賽道上風馳電掣，攻克彎道的每個精彩瞬間。參加者更加可以於模擬器內選擇心水分站賽道，包括F1荷蘭站贊德沃特賽道（Circuit Zandvoort）、F1意大利站蒙扎賽道（Autodromo Nazionale Monza）及F1阿塞拜疆站巴庫賽道（Baku City Circuit）。

「輪胎負重訓練」 在賽道上風馳電掣，體驗速度與激情後，車迷更加可以於「輪胎負重訓練」中體驗後勤人員的日常。活動中參加者需推動載滿輪胎的手推車，挑戰自身肌肉強度及運動極限，將手推車推至終點。完成挑戰者更可以獲贈乙張方程式賽車主題的貼紙，紀念於「輪胎負重訓練」中的出色表現。 「Red Bull Pit Stop Challenge 秒速換胎挑戰」 除了於中庭的一連串精彩體驗，太古城中心地下亦有紅牛車隊「Oracle Red Bull Racing」為各路車迷而設的「Red Bull Pit Stop Challenge 秒速換胎挑戰」車迷化身賽事中Red Bull Racing 維修站人員，為賽車更換重達20公斤的輪胎。挑戰亦設有完成速度排行榜，參加者可以與同行友人一較高下。