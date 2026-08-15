傑志U18旺角會師曼聯U16　創下本地青年隊里程碑

傑志U18於賽前合照

一年一度的「賽馬會青少年足球精英匯」8月14日於香港旺角大球場上演，首場友誼賽由香港超級青年聯賽18歲以下冠軍—傑志對上曼聯16歲以下青年隊，賽事吸引達4,471名觀眾入場。最終傑志以總比數4:3勝出，亦是首次有本地青年球隊於「賽馬會青少年足球精英匯」取得勝利。 上半場初段傑志先開紀錄，開場兩分鐘，傑志U18的林柏燃右路斬入禁區，曼聯U16門將馬利出迎失誤未有接應，皮球漏入網中，傑志領先1:0。然而，一球在手的傑志U18攻勢未有停息。21分鐘林柏燃更差點拉開比數到2:0，可惜接應林柏燃禁區外傳送的李兆軒越位在先，攻勢以詐糊作結。落後一球的曼聯U16展現極強韌性，不斷猛攻傑志禁區。41分鐘，曼聯U16 11號E·祖斯夫左路發難後傳入禁區，阿杜拉文尼把握傑志後場解圍未及，禁區內球不着地抽射。傑志U18門將鄧沛淳未有大意，右腳門前擋出。

下半場曼聯U16大軍壓上，不斷給予傑志後場壓力。70多分鐘，曼聯11號伊斯坦萊爾祖斯夫。其後80 分鐘曼聯U16小將8號謝迪德右路罰球傳送到禁區中央，3號基斯杜化把握亂局網頂射入，追和比數1:1。其後曼聯U16再一次危險攻勢來自90分鐘的17號穆罕默德半單刀狀態下射地波柱邊出界。精彩畫面出現於補時5分鐘，曼聯U16高爾於右路帶球推進入禁區再側身起腳，門將鄧沛淳飛盡救出。最終兩隊法定時間內打和1比1 ，需要互射十二碼分勝負。最後傑志U18十二碼贏3比2，賽事總比數贏4比3勝出。賽事最佳球員獎項亦由為傑志初段先開紀錄的林柏燃奪得。

林柏燃先開紀錄獲選MVP 賽後林柏燃接受傳媒採訪，問及奪得傑志賽事最佳球員獎項的的感想，他表示：「真的很特別，因為這是我第一次在旺角一個這麼大的球場，在這麼多人的注視下入球，雖然有一些幸運成份，但還是很開心。」林柏燃亦盛讚曼聯U16球員的個人能力出眾，當中11號E·祖斯夫令他留下深刻印象：「他比賽時不時會與我交談，加上他速度飛快，而且運球能力出眾。主要他只有十五歲，即是二零一一年（出生）的球員，所以覺得真是十分厲害。」除此以外，他亦覺得是次勝利十分具意義：「因為很多球員，特別是零八年的球員，都是最後一年踢U18的比賽，能夠在最後一場賽事得到勝利真的十分值得高興。」