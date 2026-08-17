威爾斯打吡 域斯咸有力打「卡」

英冠新季首輪壓軸戲，周一深夜上演威爾斯打吡，由升班馬卡迪夫城，主場迎戰「奇兵」域斯咸。兩軍相隔二十多年，再在同級聯賽碰頭，預計繼續向英超夢想進發的域斯咸，今場有力坐和望贏。(球賽編號FB3069，8月18日03:00開賽)
兩間威爾斯球會，對上一次走在同一級別聯賽，已是2001/02年球季，當時卡城兩循環雙殺對手；直至上屆英聯盃第四圈，兩軍再碰頭，卡城亦越級挑戰成功，作客2比1打敗域斯咸，殺入8強才止步。
尤素夫沙列治貢獻大
史上兩度躋身英超的卡城，以上屆英甲亞軍身份，即時重返英冠；功勳主帥巴利梅菲(Barry-Murphy)仍掌帥印，門將尼敦托特(Nathan Trott)由丹麥超的哥本哈根加盟最受注目。升班功臣、丹麥射手尤素夫沙列治(Yousef Salech)，上季因頸傷缺陣12場聯賽，但仍為卡城上陣共41場入15球。此子不但在上屆跟域斯咸交手先開紀錄，上仗英聯盃踢足全場交出2入球1助攻，協助球隊3比2淘汰英乙史雲頓。這位高大的24歲好手假以時日，或者可以向國家隊叩門。
再接再厲望升班
對手域斯咸在荷李活明星「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)等入股後，聲名鵲起，更3年升3級；上屆初戰英冠排第7，錯失升班附加賽，今季必然再接再厲。
球隊大手筆以700萬英鎊(7,300萬港元)，簽入新特蘭前屆升上英超的功勳門將安東尼柏達臣(Anthony Patterson)，準備代替季後約滿的一號門將奧干奴禾(Okonkwo)；上屆中前場主力尼敦布洛希特(Nathan Broadhead)、路易斯奧拜恩(Lewis O’Brien)及威爾斯國家隊箭頭基化摩亞(Kieffer Moore)仍在陣中。域斯咸上仗英聯盃僅0比1不敵另一英冠強手米杜士堡出局，不足為辱，盃賽當開季熱身，箭頭直指今場英冠，有力在打吡戰坐和望贏而回。
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