熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
體育
出版：2026-Aug-17 04:00
更新：2026-Aug-17 04:00

威爾斯打吡 域斯咸有力打「卡」

分享：
10 06

(右) 羅拔臣

英冠新季首輪壓軸戲，周一深夜上演威爾斯打吡，由升班馬卡迪夫城，主場迎戰「奇兵」域斯咸。兩軍相隔二十多年，再在同級聯賽碰頭，預計繼續向英超夢想進發的域斯咸，今場有力坐和望贏。(球賽編號FB3069，8月18日03:00開賽)

兩間威爾斯球會，對上一次走在同一級別聯賽，已是2001/02年球季，當時卡城兩循環雙殺對手；直至上屆英聯盃第四圈，兩軍再碰頭，卡城亦越級挑戰成功，作客2比1打敗域斯咸，殺入8強才止步。

尤素夫沙列治貢獻大

史上兩度躋身英超的卡城，以上屆英甲亞軍身份，即時重返英冠；功勳主帥巴利梅菲(Barry-Murphy)仍掌帥印，門將尼敦托特(Nathan Trott)由丹麥超的哥本哈根加盟最受注目。升班功臣、丹麥射手尤素夫沙列治(Yousef Salech)，上季因頸傷缺陣12場聯賽，但仍為卡城上陣共41場入15球。此子不但在上屆跟域斯咸交手先開紀錄，上仗英聯盃踢足全場交出2入球1助攻，協助球隊3比2淘汰英乙史雲頓。這位高大的24歲好手假以時日，或者可以向國家隊叩門。

再接再厲望升班

對手域斯咸在荷李活明星「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)等入股後，聲名鵲起，更3年升3級；上屆初戰英冠排第7，錯失升班附加賽，今季必然再接再厲。

球隊大手筆以700萬英鎊(7,300萬港元)，簽入新特蘭前屆升上英超的功勳門將安東尼柏達臣(Anthony Patterson)，準備代替季後約滿的一號門將奧干奴禾(Okonkwo)；上屆中前場主力尼敦布洛希特(Nathan Broadhead)、路易斯奧拜恩(Lewis O’Brien)及威爾斯國家隊箭頭基化摩亞(Kieffer Moore)仍在陣中。域斯咸上仗英聯盃僅0比1不敵另一英冠強手米杜士堡出局，不足為辱，盃賽當開季熱身，箭頭直指今場英冠，有力在打吡戰坐和望贏而回。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務