奧巴美揚來投再戰西甲 拉科博升班首戰即勝

積極添兵

曾在2000年稱霸西甲的拉科，自2018年在西甲降班後，更一度跌至第三級聯賽；不過經過連番努力，終以上屆西乙亞軍身份，重返西甲。球會管理層為免成為升降機，積極添兵，包括從馬略卡羅致曾入選西班牙國家隊的門將尼奧洛文(Leo Roman)，同時又從羅馬借用曾效力曼城與RB萊比錫的富經驗後衛安祖利奴(Angelino)。

當然，最受關注的新兵必是37歲的奧巴美揚。這位加蓬名將上季效力馬賽時，季尾因涉及在訓練場以滅火筒噴向球隊高層，在煞科戰被剔出大軍，繼而被掃走；縱然紀律一向有問題，但戰力仍在，上季出戰30場法甲，入球與助攻合共貢獻15球。他早年起在多蒙特成名、之後效力阿仙奴及巴塞隆拿，並曾贏得德甲及英超神射手美譽，兼是歐洲5大聯賽歷來入波最多的非洲球員，歐洲5大聯賽只未曾踢過意甲；今夏球會賽已為新東家入波，今場當然是主隊爭勝最強武器。