奧巴美揚來投再戰西甲 拉科博升班首戰即勝

周一深夜西甲獨腳戲，由升班馬拉科魯尼亞，主場迎戰上季驚險護級成功的艾爾切。闊別了西甲8個球季的拉科，今夏重返頂級聯賽，積極增兵，其中簽入老牌非洲射手奧巴美揚(Aubameyang)極具話題性，今場有力旗開得勝！(球賽編號FB2775，8月18日03:00開賽，Now632台直播)
積極添兵
曾在2000年稱霸西甲的拉科，自2018年在西甲降班後，更一度跌至第三級聯賽；不過經過連番努力，終以上屆西乙亞軍身份，重返西甲。球會管理層為免成為升降機，積極添兵，包括從馬略卡羅致曾入選西班牙國家隊的門將尼奧洛文(Leo Roman)，同時又從羅馬借用曾效力曼城與RB萊比錫的富經驗後衛安祖利奴(Angelino)。
當然，最受關注的新兵必是37歲的奧巴美揚。這位加蓬名將上季效力馬賽時，季尾因涉及在訓練場以滅火筒噴向球隊高層，在煞科戰被剔出大軍，繼而被掃走；縱然紀律一向有問題，但戰力仍在，上季出戰30場法甲，入球與助攻合共貢獻15球。他早年起在多蒙特成名、之後效力阿仙奴及巴塞隆拿，並曾贏得德甲及英超神射手美譽，兼是歐洲5大聯賽歷來入波最多的非洲球員，歐洲5大聯賽只未曾踢過意甲；今夏球會賽已為新東家入波，今場當然是主隊爭勝最強武器。
整體實力不足
另邊廂，艾爾切上季驚濤駭浪下護級成功。球隊今夏有主帥艾達沙拿比亞(Eder Sarabia)離職，改由41歲的阿根廷籍教頭安斯美(Anselmi)接掌帥印。惟要注意的是安斯美對上兩季分別執教過葡超波圖及巴甲保地花高，均因戰績不濟被辭退，領軍能力令人懷疑。
人腳方面，艾爾切主力前鋒艾華路洛迪古斯(Alvaro Rodriguez)已被英超般尼茅夫高價撬走，並只能從西乙貝高斯補入費連奴(Fer Nino)。大軍整體實力不足，加上近12次在西甲角逐的開鑼戰，只錄得3和9負的劣績，今場不易有突破性演出。
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