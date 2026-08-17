英格蘭社區盾｜阿仙奴新季顯示實力　三球大炒曼城響頭炮

今季由馬利斯卡接替哥迪奧拿（Pep Guardiola）帶領曼城的首場比賽，藍月亮派出了以1.16億英鎊加盟的艾利洛安達臣（Elliot Anderson）正選。但開賽僅23秒，利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）中場一個乖巧的直線卡拉科利（Riccardo Calafiori）入楔禁區為阿仙奴打開紀錄。

曼城防線雖然有基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）繼續把守大門，不過藍月亮防線仍然脆弱，在28分鐘阿仙奴的長傳入禁區，遠柱新加盟的泰索利斯（Christos Tzolis）頭槌二傳中路，由夏維斯（Kai Havertz）門前頂入，兵工廠半場領先兩球。換邊後，曼城防線又失集中，由馬田奧迪加特（Martin Odegaard）接應泰索利斯的橫傳，推入禁區再晃跌當拿隆馬射入，48分鐘阿仙奴領先至3球。阿仙奴最終守住優勢，以3:0贏波，第18次贏得社區盾的冠軍。

阿迪達對大勝有點驚訝

阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）在賽後表示：「這是真的很好的表現，展現了我們對勝利的渴求而且他們的反應讓我很驚喜，我告訴他們，我真的很享受觀看他們的比賽。」對於交出2個助功的泰索利斯，他指：「我認為他委自然地融入了球隊。他的理解能力很強，當很多人慌亂做出錯誤決定時，他總能做出正確的選擇。他非常聰明，而且判斷精準。今日在狹小的空間裡，他兩次做出正確的決定，並創造2個入球。」至於大勝3球，他指：「是有點驚訝，我們進行了季前備戰，有8至9個球員要試的，以這種心態下，我們的表現非常驚喜。」