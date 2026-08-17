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體育
出版：2026-Aug-17 12:58
更新：2026-Aug-17 12:58

德甲｜穋斯亞拿熱身賽突然倒地　拜仁慕尼黑拒作回應

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穆斯亞拿在友賽中一度不適倒地。(路透社)

德甲冠軍的科仁慕尼黑在上周末（15日）與RB萊比錫進行友賽，不過德國國腳的穆斯亞拿（Jamal Musiala）在比賽期間感到不適突然倒地，需要即時治療，而他之後可以自己步入球員通道離開，拜仁未有公司其健康狀況。

23歲的穆斯亞拿在對萊比錫的友賽末段示意自己感覺不適，其後在隊友的攙扶下躺在場上，醫療人員隨即入場觀看他的狀況。雖然穆斯亞拿之後可以自行站立及自己走回球員通道離開。在幾個小時後，拜仁高層表示：「主要的事件是，他是沒有問題。」但是球會拒絕透露其健康狀況，以及為何突然倒地。

據報可能天氣熱是其中一個原因，在比賽當日慕尼黑的氣溫逾攝氏30度以上。穆斯亞拿上季在世界冠軍球會盃中受重創而在今年初才復出，他之後有代表德國隊出戰世界盃，但德國腳在32強止步。

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穆斯亞拿在軍醫攙扶下離場。(美聯社)

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