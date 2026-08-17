轉會消息｜洛迪將投西甲巴塞羅拿　利物浦加普將離隊

西甲的巴塞羅拿將簽入西班牙隊長的洛迪卡斯簡迪（Rodri），據報巴塞同意曼城提出的6,500萬英鎊轉會費，預料與巴塞簽約4年。至於英超的利物浦據報將獲得法國國腳的巴特利巴高拿（Bradley Barcola），因此令荷蘭翼鋒的加普（Cody Gakpo）會轉投熱刺。而日本門將鈴木彩艷轉會巴黎聖日耳門遇阿士東維拉「攔途截劫」，維拉提出以同樣的轉會費收購，以代替可能離隊的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）。
多個媒體報道，巴塞已經同意曼城提出的轉會費要求。之前有傳西甲的皇家馬德里希望邀得洛迪加盟，不過隨即巴塞介入「截糊」，更有指洛迪向曼城表明想加盟巴塞。在周日（16日）的社區盾賽後，曼城的馬利斯卡（Enzo Maresca）表示：「洛迪是贏我世界盃和金球獎的球員。他是頂級的球員，所有球隊都需要洛迪，所以這不是我們是否失去洛迪。」30歲的洛迪在曼城7個球季，上陣298場比賽，在曼城取得12個錦標，當中包括4個英超冠軍、2個足總盃、3個聯賽盃及1次歐聯。洛迪與曼城只餘1年合約，因此藍月亮都希望至少脫手獲得轉會費，而預計洛迪與巴塞將簽4年合約。
隨着巴黎聖日耳門在法國超級盃收起巴高拿，這位法國翼鋒加盟利物浦的機會已大增。巴高拿在PSG的地位，因為艾利奧捷（Maghnes Akliouche）及費倫托利斯（Ferran Torres）來投已受動搖，而紅軍據報巴高拿是轉會清單上的頭號目標，並有信心可以爭取到其加盟。據報道PSG的索價達1.5億歐元，而阿仙奴也在關注其轉會狀況。至於紅軍的加普，也將因此加速離隊。據英國轉會記者舒希拉（Nicolo Schira）稱，加普加盟熱刺只差一步。報道指，雖然加普去年才與紅軍續約至2030年，但在史洛治（Arne Slot）被解僱後，他已萌生離隊念頭，而有傳他將以7,000萬英鎊加盟熱刺。
熱刺欲蒙路斯代離隊史賓斯
另外，熱刺也有興趣簽入水晶宮的後衛丹尼爾蒙路斯（Daniel Munoz）。據《每日郵報》報道，這位哥倫比亞國腳在今夏已頻傳離隊，之前有傳另一英超隊伍的愛華頓有興趣。而熱刺隨着迪積史賓斯（Djed Spence）以3,000萬歐元加盟國際米蘭後，熱刺需要在右閘尋求補充。蒙路斯與水晶宮仍有2年合約。
阿士東維拉加入爭鈴木彩艷
日本國家隊門將的鈴木彩艷轉會巴黎聖日耳門的事件有新進展，據報歐霸盃冠軍的維拉提出以3,500萬歐元，即PSG提出的轉會費，爭奪鈴木彩艷。據「天空體育」的意大利版指，因為祖雲達斯提出以1,000萬歐元簽入維拉的阿根廷門將達米安馬天尼斯獲接納，因此球隊需要另覓替補。然而老婦人在之後將轉會凍結，並有傳在爭取熱刺的意大利門將古里莫維卡里奧（Guglielmo Vicario）。鈴木彩艷本身轉投PSG就會被借至祖雲達斯，不過老婦人似乎還想要一個長期的守門員。
另外，今夏失去多位主力的紐卡素，希望直接與德甲的拜仁慕尼累商討祖奧包連夏（João Palhinha）的轉會。轉會記者柏頓貝治（Florian Plettenberg）表示，包連夏有機會重返英超，維拉也是其中一支有興趣的球隊。而拜仁據稱是希望永久的轉會，而不是再度外借。EPSN就報道，幾個月前被尼馬（Neymar）訓練時襲擊的前巴西名將羅賓奴（Robinho）兒子的羅賓奴祖利亞（Robinho Junior），有機會從山度士外借至意甲聯賽