轉會消息｜洛迪將投西甲巴塞羅拿　利物浦加普將離隊

西甲的巴塞羅拿將簽入西班牙隊長的洛迪卡斯簡迪（Rodri），據報巴塞同意曼城提出的6,500萬英鎊轉會費，預料與巴塞簽約4年。至於英超的利物浦據報將獲得法國國腳的巴特利巴高拿（Bradley Barcola），因此令荷蘭翼鋒的加普（Cody Gakpo）會轉投熱刺。而日本門將鈴木彩艷轉會巴黎聖日耳門遇阿士東維拉「攔途截劫」，維拉提出以同樣的轉會費收購，以代替可能離隊的達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）。

多個媒體報道，巴塞已經同意曼城提出的轉會費要求。之前有傳西甲的皇家馬德里希望邀得洛迪加盟，不過隨即巴塞介入「截糊」，更有指洛迪向曼城表明想加盟巴塞。在周日（16日）的社區盾賽後，曼城的馬利斯卡（Enzo Maresca）表示：「洛迪是贏我世界盃和金球獎的球員。他是頂級的球員，所有球隊都需要洛迪，所以這不是我們是否失去洛迪。」30歲的洛迪在曼城7個球季，上陣298場比賽，在曼城取得12個錦標，當中包括4個英超冠軍、2個足總盃、3個聯賽盃及1次歐聯。洛迪與曼城只餘1年合約，因此藍月亮都希望至少脫手獲得轉會費，而預計洛迪與巴塞將簽4年合約。