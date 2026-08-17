名古屋亞運｜壁球總會推出特別獎勵計劃　邱達根等贊助得獎運動員獎金

邱達根聯同壁球總會今天舉行記者會，公布特別獎勵計劃的詳情。邱達根聯同壁球總會副主席黃英敏、會長梅應源及常務委員會委員林敬德，將以個人名義贊助是次計劃。壁球總會將派出4男4女運動員出戰今屆亞運會5個壁球項目。壁總推出的特別獎勵計劃，包括各組別金牌30萬元（單打金牌分為亞運會金牌獎金及奧運資格獎金15萬元）、單打銀牌7.5萬元、團體及混雙銀牌15萬元、單打銅牌3.5萬元、團體及混雙銅牌7萬元。

名古屋亞運會將於9月19日至10月4日舉行，中國香港壁球總會為支持及港隊爭取佳績，推出「特別獎勵計劃」。壁球總會主席、立法會議員邱達根等會贊助計劃，為得獎運動員提供額外獎金。

壁球於2028年洛杉磯奧運會將首度成為正式比賽項目，今屆亞運會的男女單打金牌得主，可獲得2028年奧運入場券。因此，邱達根表示壁總為金牌得主增設額外特別獎金，希望運動員能以此為目標，全力衝刺，爭取首度踏上奧運舞台。

港隊至今在亞運「屆屆有牌拎」

邱達根續指，自1998年壁球首度納入亞運項目以來，港隊已連續7屆保持「屆屆有牌拎」的佳績，累計奪得3金8銀12銅，共23面獎牌，成績彪炳。他期望今次獎勵計劃可以進一步激勵運動員，在未來的國際大賽中延續輝煌戰績。