歐聯附｜誓入分組賽 費倫巴治捧場有「里」

一步之遙，不容有失！今夏繼續擴軍的土超勁旅費倫巴治，周二深夜在歐聯附加賽首回合，主場迎戰法甲好手里昂前，先有強援加盟振聲威；為免重蹈上季同一階段出局的覆轍，主場先搶攻求佔先機，狀態亦在對手之上，主勝穩開。(球賽編號FB3146，8月19日03:00開賽)

在土超已連續5屆做「二奶」的費倫巴治，今夏跟國內宿敵加拉塔沙雷、比薩達斯及特內布宗繼續軍備競賽。在歐聯外圍賽第二圈起步的費倫巴治，已接連淘汰波蘭的扎布熱礦工及奧地利的格拉茨，打入歐聯附加賽，即只差一步便可歷史性殺入歐聯大聯賽，名成利就。

格連活特艾基加盟添活力

球隊簽入的名氣新兵，已先後在歐戰及土超披甲，包括前曼城的荷蘭中堅尼敦艾基、前曼聯中場格連活特及前馬略卡前鋒梅利基；配合一眾近年加盟的歐洲人氣球星、法國中場尼高路簡迪、古安杜斯、斯洛伐克中堅史堅尼亞及西班牙前鋒馬高阿辛斯奧，星味甚濃。最新更有比利時「魔獸」盧卡古，從拿玻里來投，雖然這位比利時中鋒不會在今場列陣，但有助大戰前主場聲勢。