國際足協解僱營運總監　曾批評恩芬天奴計劃

國際足協的首席營運總監拉莫亞（Kevin Lamour），遭到解僱，他在不多於3個星期前曾批評恩芬天奴（Gianni Infantino）的有關分拆賽事及出售股權計劃。而蘇格蘭足總亦正式撤回支持恩芬天奴連任。
國際足協發言人聲明表示：「國際足協與拉莫亞作為營運總監的工作已經在2026年8月17日結束。」拉莫亞在上月就恩芬天奴提出分拆賽事及出售相關股權的國際足協前進集團（FIFA Forward Enterprise，FFE）指「是一人的計劃」並表示「現在是時候讓足球界的政治領袖捫心自問一些正確的問題，並做出正確的決定。」他稱國際足協的管理層也被計劃「欺騙」。他指「我們的使命，數百位充滿熱情、盡職盡責、堪稱楷模的國際足協員工的使命，是服務於足球。一位會長必須團結各位，凝聚人心，激勵士氣。而今日，我們所經歷的恰恰相反。」
拉莫亞曾表示，他雖然有責任對僱主盡忠，佐同時需要維護「一些價值觀」，並支持自己的同事：「如果這造成我失去工作，那這這樣吧。我知理解及尊重這決定。至少我今晚會睡得好。」拉莫亞在2024年11月上任國際足協工作，之前他在歐洲足協擔任副秘書長。在月初恩芬天奴在摩洛哥召開的緊急會議，拉莫亞被排除在外。
恩芬天奴仍有機會獲得足夠支持連任
在恩芬天奴推出FFE以來，多個地方，包括歐洲、亞洲及北美洲的3個足協表示反對，歐洲足協（UEFA）會以杯葛國際足協賽事來反對有關計劃，即使見前FFE已被撤回，但歐洲足協要求恩芬天奴承擔責任落台，不過下月在波蘭舉行的女足世青盃，6個歐洲國家，包括主辦國波躝在內仍未有退出比賽。而蘇格蘭足總在星期一（17日）宣布撤回支持恩芬天奴連任，與英倫三島其餘的4個足協，英格蘭、威爾斯、北愛爾蘭及愛爾蘭全部撤回支持。
然而恩芬天奴連任仍然樂觀，雖然北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）同樣反對計劃，但墨西哥、格林納達以及聖基茨仍支持恩芬天奴，非洲與南美洲仍支持恩芬天奴。至於北美洲有3國墨西哥、格林納達以及聖基茨支持，大洋洲雖然有新西蘭表明反對，但餘下10個代表支持，亞洲的46個會員，阿聯酋、卡塔爾、斯里蘭卡、黎巴嫩、科威特、蒙古、菲律賓及不丹都表示支持恩芬天奴，而即使在國際足協理事會，意見也仍然分歧。