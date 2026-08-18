國際足協解僱營運總監　曾批評恩芬天奴計劃

國際足協的首席營運總監拉莫亞（Kevin Lamour），遭到解僱，他在不多於3個星期前曾批評恩芬天奴（Gianni Infantino）的有關分拆賽事及出售股權計劃。而蘇格蘭足總亦正式撤回支持恩芬天奴連任。

國際足協發言人聲明表示：「國際足協與拉莫亞作為營運總監的工作已經在2026年8月17日結束。」拉莫亞在上月就恩芬天奴提出分拆賽事及出售相關股權的國際足協前進集團（FIFA Forward Enterprise，FFE）指「是一人的計劃」並表示「現在是時候讓足球界的政治領袖捫心自問一些正確的問題，並做出正確的決定。」他稱國際足協的管理層也被計劃「欺騙」。他指「我們的使命，數百位充滿熱情、盡職盡責、堪稱楷模的國際足協員工的使命，是服務於足球。一位會長必須團結各位，凝聚人心，激勵士氣。而今日，我們所經歷的恰恰相反。」