美國WNBA性別爭議持續　聯盟認保安錯誤要求球迷遮蓋衣服標語

美國女子籃球聯賽的WNBA，相關的性別爭議風波未得平息。在周日（16日）的一場比賽，阿特蘭大美夢對印第安納狂熱的比賽，有至少3名球迷因為衣服上印有跨性別爭議字句，被保安要求遮蓋，事後阿特蘭大批評做法，聯盟聲明承認保安的行為錯敵。

根據美國媒體報道，在阿特蘭大舉行的比賽，至少有3名球迷被保安要求遮蓋衣服上字句，當中2人的訊息是要讓女性的比賽限制生理上的女性，而另1人的訊息是支持跨性別人士。阿特蘭大美夢就否認有關保安是球隊人員：「阿特蘭大美夢致力為所有人創造一個安全包容的環境。遺憾的是，昨晚的比賽中，WNBA保安人員採取的措施未能達到這標準。美夢隊工作人員從未參與WNBA保安人員的任何決策。」聯盟在星期一聲明表示：「WNBA已經注意到星期日晚在阿特蘭大舉行的比賽，聯盟保安人員要求球迷遮住上衣的情況，這本來不應該發生。」