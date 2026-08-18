英超｜哥迪奧拿記錄片揭曼城低潮期　與基爾獲加出現裂痕

繼摩連奴（Jose Mourinho）的記錄片，另一位現役領隊的哥迪奧拿（Pep Guardiola）的記錄片亦在近日於串流平台上映。影片跟隨哥帥2年，並展示曼城在2024年底低潮期的內部實況，包括基爾獲加（Kyle Walker）與哥帥的裂痕。 記錄哥帥在曼城最後2個球季的紀錄片近期在Amazon Prime播放。基爾獲加在去年1月被外借至AC米蘭，原因是與哥迪奧拿產生不和，哥帥在獲加借走後表示：「對於基爾發生的事，實在是太難過。他很容易就來跟我說『我累了』。但作為隊長你不能像他那樣。尤其是在我們經歷着最艱難的時刻。朋友，你會怎麼做？你會如何對待你的隊長？告訴我，你會如何。」

二人的爭議來自2024年12月作客晏菲路落敗的賽後，哥帥表示：「基爾要明白，當你失去球權就是失球。」但是基爾聽完就不滿：「每次會議都是提我名。」哥帥說：「可能因為你是隊長。」基爾反駁：「好的，你就是不想我當你的隊長嘛。」在輸給利物浦後，曼城錄得4連敗，是基爾獲加生涯首次。 與獲加爭執落淚 在影片中，哥迪奧拿在聽到後卻是眼泛淚光的說：「如果是我的問題，那你來告訴我。我留下來不是只為金錢，或是就只是想留下。我續約是因為我想與大家在一起，我想在那個位置去取勝。我不想感覺是我要離開或逃避你們。我不想有那種一切崩塌的感覺。但是，如果你們覺得，例如隊長們，然後是其他人，有甚麼問題，請告訴我。這不會改變我對你們所有人的愛，一秒鐘也不會。但我想要戰鬥。僅此而已。我很抱歉。」

紀錄片揭哥迪奧拿想離隊心情 在影片中，曼城球會的高層都覺得，哥迪奧拿將要離開，球會的老闆亦指，他似乎再也難以遊說哥帥留下。在影片中亦展示他的想法，在去年11月輸給利華古遜後，他在更衣室向球員表示：「我為你們努力，我放棄自己生活，我離婚，我與家庭分離，一切都為了你們，但你們給我甚麼回報？你們所有人的表現都太差了，簡直就是恥辱。看到這種情況，我已經筋疲力盡，心力交瘁，想放棄。你們這樣踢球，我感覺很孤獨。」他亦有指，如果球隊持續缺乏表現，他們會有新的領隊來。