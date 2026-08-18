曼聯名宿華倫西亞首度公開訪港 盛讚舊隊友卡域克場上熱情

曼聯名宿華倫西亞訪港 盛讚舊隊友卡域克場上熱情（王日朗攝）

曼聯名宿華倫西亞（Antonio Valencia）日前首度公開訪港，於周日（8月16日） 以頒獎嘉賓身份出席在旺角大球場舉行的「賽馬會青少年足球精英匯」後，周一（8月17日）再在香港足球會現身，聯同中國香港16歲以下代表隊、香港超級青年聯賽18歲以下冠軍——傑志進行社區活動，為在場逾100名小朋友提供足球指導，大顯其親民特質。 活動由香港賽馬會、東華三院及英超傳統勁旅曼聯合辦，旨在為本地青年球員提供接觸外國一線球隊的珍貴機會，以球會友，透過文化交流及技術交流，激發球員創意及對足球的興趣。

讚香港小將充滿熱情 現年41 歲，曾為曼聯效力10個賽季的名宿華倫西亞，在陣期間不單成為曼聯隊史上首位非歐裔隊長，更為球隊贏得多項如英超冠軍、歐霸盃、足總盃等重要錦標。在場上以沉穩專業，任勞任怨聞名。 面對現場熱情的小朋友，名宿華倫西亞毋懼文化隔閡，落力為小球員講解動作細節。其後，華倫西亞接受媒體訪問，問及對於首次公開訪港的心情，他表示雖然錯失13年來港的機會，但對於香港的足球文化有所耳聞：「香港一直是一個充滿魅力的城市，大家對足球充滿熱情，我很高興能代表曼聯來到這裏。」他亦補充道：「看到曼聯U16青年隊來香港，與這裡的人一同享受足球，這真的很棒。他們在眾多觀眾面前比賽，展現了高水平，是一個非常好賽事。」

力撐舊隊友卡域克 期待「紅魔」衝擊錦標 提及於今年上旬正式「坐正」拾起曼聯教鞭的卡域克（Michael Carrick），華倫西亞認為他能夠為曼聯帶來一股新的能量，帶領曼聯今季衝擊錦標，「首先，我很為卡域克感到高興。他令球員重拾比賽的熱情。」問到曼聯需要做甚麼才能夠再次贏得英超冠軍，他再次強調熱血及拼勁對於冠軍的重要性，「雖然已經過了很長時間，但他們組建了一支優秀的球隊，並擁有出色的教練。我相信只要他們懷著熱情與愛去比賽，就一定能獲得重要的榮譽。」