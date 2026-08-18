網球｜威廉絲姊妹復出雙打一輪遊　頭號種子施維列夫險勝晉級

美國辛辛那堤公開賽，莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）與雲露絲威廉絲（Venus Williams）姊妹在女雙復出，不過她們首圈就打至「搶十」，不敵烏克蘭的高絲杜克（Marta Kostyuk）與史坦恩絲（Peyton Stearns）的組合。而男單的比賽，頭號種子的施維列夫（Alexander Zverev）打得相當艱苦下，擊敗法國的艾文尼（Terence Atmane）。

威廉絲姊姊自2022年美國公開賽後的首次合作，面對着高絲杜克與史坦恩絲，首盤先以局數2:6落敗。第2盤她們以6:1的局數還以顏色，將盤數追平1:1。在第3盤的「搶十」之中，高絲杜克與史坦恩絲再贏細分10:8，終以盤數2:1淘汰威廉絲姊妹。「細威」莎蓮娜在賽後表示：「我覺得這是很快樂。我覺得迢次是很特別，比賽中段我們有點生疏，你知道，開始有點不在狀態了。我來這裡不是為了贏。贏當然很好。但在這種情況下，享受比賽才是最重要的。能夠再次體驗這種感覺真的很好。」