西班牙隊長的洛迪卡斯簡迪（Rodri），在周一（17日）抵達巴塞羅拿，將加盟西甲的班霸巴塞羅拿。而曼聯據報拒絕了一切對球隊隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的報價，以留住這葡萄牙中場。 西班牙媒體在周一於機場迎接了洛迪的到來，他表示：「我很高興能來到這裡。過去幾日都非常緊張，但我很高興一切都安排妥當。當然，為巴塞羅拿效力是我的夢想。我急不及待要見我的隊友們，很多我都在國家隊已認識了。這是時候努力，付出我的所有。」他表示為巴塞贏得一切錦標是他的目標。這位30歲的西班牙中場，據報將以6,500萬英鎊，從曼城加盟巴塞。

曼城欲收購摩洛哥中場保亞迪替代 失去洛迪的曼城，有傳已經向法甲的里爾提出收購摩洛哥中場的保亞迪（Ayyoub Bouaddi）代替。然而里爾將18歲的保亞迪標價至1億歐元，同時曼城仍對車路士的安素費南迪斯（Enzo Fernandez）感興趣，縱使已超過車路士為安素報價定下的限期。目前未知保亞迪及安素的轉會能否成功，但如果成事，藍月亮今夏在中場的3筆交易，即連同艾利洛安達臣（Elliot Anderson）都能成事。 據英國廣播公司（BBC）報道，土耳其的加拉塔沙雷以及意甲的祖雲達斯與AC米蘭都對曼聯隊長的般奴費南迪斯感興趣，然而曼聯拒絕了報價。當中加拉塔沙雷提出過總額5,000萬歐元的轉會費，但曼聯向加拉塔沙雷表明，此舉只是浪費時間。據球會向BBC表示，他們未有收到報價，同時任何價錢也不會出售。般奴的解約金據報達5,700萬英鎊，目前未有續約的討論。