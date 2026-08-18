亞冠盃｜香港傑志二級聯賽與南韓馬來西亞柬埔寨同組　大埔遇澳洲泰國新加坡隊伍

亞冠二級聯賽的分組賽進行抽籤，香港兩支代表的傑志及大埔各自有不同命運。其中港超聯冠軍的傑志與南韓的江原FC、馬來西亞的古晉市以及柬埔寨的金邊皇冠同組，至於大埔就與澳洲的阿德萊德聯、泰國巴吞聯及新加坡獅城水手同組。
由於之前兩屆香港球會在亞洲賽的表現欠佳，香港代表需要在再下一季的2027至28年季度，只餘1個二級聯賽的附加賽名額，以及1個亞洲挑戰聯賽的名額。因此兩支球隊同出戰二級聯賽可能是短期內的最後一次，但今季的成績也將影響2028至29年的名額，故此香港代表仍有需要爭取分數以返回高級別賽事。首場分組在下月中展開，分組首兩名可以晉級16強。
香港代表遇兩支精英聯賽降級隊
在今日（18日）於馬來西亞亞洲足協總部進行的抽籤，香港代表的傑志被抽入H組，對手有在精英聯賽附加賽落敗的南韓球隊江原FC，還有馬來西亞的古晉市及柬埔寨金邊皇冠。江原擁有世界盃國腳的李期奕，在上星期的精英聯賽附加賽加時不敵上屆亞冠二級聯賽冠軍的大阪飛腳而跌入二級聯賽。至於古晉市是去季馬來西亞聯賽亞軍，擁有多位非洲國腳。而金邊皇冠是柬埔寨聯賽亞軍，去季打入過挑戰聯賽的八強。
至於F組的大埔對手包括同樣由精英聯賽附加賽跌入二級聯賽的澳洲代表阿德萊德聯，還有泰國聯賽第4名的巴吞聯以及新加坡勁旅獅城水手，獅城水手在2024至25年賽季曾打入決賽，而上屆則分組賽止步，球隊對上一次對香港球會是2023至24賽季，對傑志1勝1負。而巴吞聯上屆二級聯賽也分組賽止步。阿德萊德聯在上季澳職取得聯賽第2名，球隊在精英聯賽附加賽負於越南代表河內公安。