亞冠盃｜香港傑志二級聯賽與南韓馬來西亞柬埔寨同組　大埔遇澳洲泰國新加坡隊伍

亞冠二級聯賽的分組賽進行抽籤，香港兩支代表的傑志及大埔各自有不同命運。其中港超聯冠軍的傑志與南韓的江原FC、馬來西亞的古晉市以及柬埔寨的金邊皇冠同組，至於大埔就與澳洲的阿德萊德聯、泰國巴吞聯及新加坡獅城水手同組。

由於之前兩屆香港球會在亞洲賽的表現欠佳，香港代表需要在再下一季的2027至28年季度，只餘1個二級聯賽的附加賽名額，以及1個亞洲挑戰聯賽的名額。因此兩支球隊同出戰二級聯賽可能是短期內的最後一次，但今季的成績也將影響2028至29年的名額，故此香港代表仍有需要爭取分數以返回高級別賽事。首場分組在下月中展開，分組首兩名可以晉級16強。