西甲｜開咧喜迎升班馬 馬體會升級穩勝馬拉加

馬體會上季38戰得69分，排名第4，總分是過去十多季以來最低。管理層痛定思痛，今夏積極換血，期望提升實力，包括名將基沙文(Griezmann)、守將基文迪朗格勒(Lenglet)與拿侯爾摩連拿(Nahuel Molina)等離隊；同時簽入攻中李康仁、中場摩頓胡文特(Morten Hjulmand)、守將基斯甸羅美路(Cristian Romero)及阿歷斯基莫度(Alejandro Grimaldo)等，位位都是國腳級好手，尤其李康仁與基斯甸羅美路，被看好可以大幅提升球隊攻守戰力。

西甲周三深夜續演首輪獨腳戲，由老牌勁旅馬德里體育會，主場迎戰升班馬馬拉加。馬體會今夏人腳變動不少，但作出適當補強，實力隨時升級；面對人腳實力有限兼傷兵不少的馬拉加，勝券在握。(球賽編號FB2774，8月20日03:00開賽，NOW632台直播)

西班牙阿根廷國腳先列後備

幾位新兵已在球會賽披甲現身，世盃戰將如祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)、馬高斯洛蘭迪(Marcos Llorente)及阿歷斯巴爾拿(Alex Baena)等，亦已歸隊復操，但預計會先任後備。球隊前鋒阿歷山大索洛夫(Alexander Sorloth)因傷缺陣，但鋒線仍有盧卡文(Lookman)支撐，此子上仗球會賽贏馬賽2比1時，跟李康仁合作雙箭頭，今場及鋒而試，要在地頭贏波，應該樂觀。

對手馬拉加相隔8年終於重返西甲，上季在西乙常規賽排名第4，再勝出升班附加賽。大軍實力放在西甲，暫未入流，今夏增兵未見有突出強援加盟，較受關注只有從雷加利斯回收前鋒祖安告魯斯(Juan Cruz)。