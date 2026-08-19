歐霸附｜土超雙雄主場殺無赦

歐霸附加賽兩回合勝方共12隊，將加入其餘24隊組成的大聯賽。上屆土超排第3的特拉布宗直入歐霸附加賽，先主場鬥匈牙利球隊費倫斯華路士，當中焦點當然是以土超最高薪加入的埃及名將穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)。(8月21日01:00開賽)

曾在2018/19年為利物浦捧走歐聯的34歲翼鋒沙拿，今夏以自由身加盟特拉布宗，簽約2年，並以逾34萬英鎊(約360萬港元)周薪，壓過加拉塔沙雷的「非洲天王」域陀奧森漢(Victor Osimhen)，成為土超史上最高薪球員。箭頭是曾效力修咸頓的保羅安亞祖(Paul Onuachu)，門將則是由曼聯續借的奧拿拿(Onana)，特拉布宗落重本，矢志重返缺席一季的歐戰大舞台。

沙拿盡情數胡

沙拿上仗土超作客鬥卡斯帕薩打和1比1時，已在下半場早段換入作「地標」戰，輕抒腳頭；眾所周知，土超球隊主場勢勁，今場對手費倫斯華路士今夏經歷歐聯外及上圈歐霸外共6戰，征戰頻密，銳氣已削，今場只求輸少當贏，望下周返回主場再作反擊。