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體育
出版：2026-Aug-19 11:35
更新：2026-Aug-19 11:35

德甲｜拜仁慕尼黑穆斯亞拿又倒地　四日內第二次

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拜仁慕尼黑的穆斯亞拿接連在友賽期間倒地。(路透社)

拜仁慕尼黑的德國國腳穆斯亞拿（Jamal Musiala）健康響起警號。這位年輕中場在4日內，第2次於友賽中途不適倒地，需要接受神經功能障礙的治療。

在上周末友賽RB萊比錫已試過一次，在星期二（18日）拜仁與海登咸「拍跳」又再次發生。今次他後備上陣6分鐘就感到不適，再次在隊友攙扶下躺下。穆斯亞拿事後在個人社交平台交代狀況：「我被診斷出患有暫時而短暫但易於治療的失神性癲癇，這是由於神經功能障礙引起。這些都可能導致最近發生的幾次事件，如對陣萊比錫的那場，或者現在在海登咸的那場。我知道乍看很可怕，但對我來說，現在只是我日常生活的一部份。我正在接受非常好的治療，情況非常樂觀。拜仁慕尼黑、我的家人和朋友始終在我身邊，支持我走過這段艱難的旅程。」

拜仁的體育總監艾巴爾（Max Eberl）在賽後透露：「我們都知道，我們有在留意這情況。謝姆會發聲，他在更衣室，正在換衫和洗澡。」穆斯亞拿上季因為在世界冠軍球會盃受傷更休息半年，在下半季復出，並為德國隊出戰世界盃的決賽周。

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在卡尼的號召下，雙方球員包圍穆斯亞拿。(影片截圖)

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