烏克蘭抗議國際汽聯　解除俄羅斯與白俄禁制

國際汽車聯會（FIA）在上星期，解除了俄羅斯及白俄羅斯參與旗下賽事的限制。烏克蘭政府致函FIA提出反對。

烏克蘭的體育部長透過烏克蘭的汽車協會表示，政府向FIA主席賓蘇拉耶姆（Mohammed Ben Sulayem）致函反對：「局長提交信件給FIA以及國際汽車運動理事會，要求重新考慮有關解除制裁的決定。」烏克蘭指對於FIA的決定「出乎意料」，他們指：「儘管這次決定與國際奧委會（IOC）的最新決定一致，但在全球賽車運動中，實際上可能會產生適得其反的效果，首先是在確保比賽公正性的方面。由於俄羅斯在白俄羅斯的協助下發動全面侵略，烏克蘭賽車運動遭受了重大損失，許多賽車運動員在這場戰爭中喪生，在考慮此類決定時，絕不能忽視這些情況。」