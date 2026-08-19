歐洲足協高層對國際足協炒營運總監深感不安

國際足協在星期一（17日）證實拉莫亞的解僱，曾與拉莫亞在歐洲足協會作的麥阿里士打表示：「我認識的拉莫亞是一位正直且堪稱典範的體育領袖，在我首次當選歐洲足協執行委員會成員時，他就是我值得信賴的同事。奇雲不僅是一位原則性極強、對足球充滿熱情的領導者，更是一位勇敢的價值觀倡導者，這些價值觀應該貫穿我們作為這項運動守護者所做的一切。”在過去幾星期發生的那些令人不快的事件中，他（拉莫亞）展現出自己作為足球界最重要利益相關人士中的勇敢捍衛者風範。」

國際足協提出的出售股權計劃而遭到猛烈反對，最終要擱置，而拉莫亞是在當中提出反對的國際足協高層。麥阿里士打指：「我曾與奇雲共事，深知他的領導始終秉持尊重、獨立、透明和健全治理的原則。奇雲被解僱嚴重削弱國際足協的管理能力，同時也破壞這次難得的機會，改變國際足協的文化，使之回歸體育價值觀，而非僅僅關注商業和經濟利益。國際足協並非僅僅是主席一人，而是整個足球大家庭。正如我反覆強調，世界足球需要強大、有原則、獨立的領導者，他們勇於發聲，必要時敢於挑戰權威，並堅定捍衛自身價值觀以及全球足球運動的價值觀。然而，失去像奇雲這樣傑出的領袖，對我們所有尋求變革的人來說，無疑是一個令人深感不安的訊號。」